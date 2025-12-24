الأربعاء 24 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

نموذج جديد لقياس جودة الهواء وإدارة تحديات التلوث

نموذج جديد لقياس جودة الهواء وإدارة تحديات التلوث
24 ديسمبر 2025 12:08

طور باحثون صينيون نموذجاً جديدا لقياس جودة الهواء، يمكنه محاكاة التلوث، بفضل تصميمه المعياري، وهو ما يميزه عن الإصدارات الأخرى.

ويوفر النموذج الذي يحمل اسم "المجتمع المتكامل والمترابط للانبعاثات والعمليات الجوية EPICC"، أداة متطورة لفهم وإدارة تحديات تلوث الهواء المعقدة، خاصة في المناطق سريعة التطور، كما يمكنه محاكاة ملوثين رئيسيين، هما الجسيمات الدقيقة والأوزون الأرضي بشكل أدق.

ويدمج النموذج أحدث الأفكار العلمية حول العمليات الجوية الأساسية، ويسمح بتحديث المكونات أو تبادلها بسهولة؛ إذ يتضمن تمثيلات كيميائية متقدمة، مثل تكوين الكبريتات المحفز بالمنغنيز وتفاعلات الهباء الجوي مع ضوء الشمس.
ووفقا لفريق العمل، فإن اختبارات الأداء أظهرت أن الإصدار 1.0 من النموذج يحسن بشكل كبير دقة محاكاة الجسيمات المعلقة ذات القطر 2.5 ميكرومتر أو أقل "PM2.5" والأوزون، كما يعالج أوجه القصور الشائعة في النماذج السابقة، التي كانت تميل إلى التقليل من تقدير تلوث الكبريتات والمبالغة في تقدير تركيزات الأوزون الصيفية.

أخبار ذات صلة
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميُّز الزراعي منصة لتمكين الشباب

يُشار إلى أن نماذج جودة الهواء تلعب دورا حيويا في دراسة تكوين الملوثات وانتقالها وتحولها في الغلاف الجوي السفلي، داعمة تصميم استراتيجيات فعالة لمكافحة التلوث.

وبينما كانت النماذج الرائدة تاريخيا تنشأ في الولايات المتحدة، فإن هذه النماذج لم تكن مناسبة لملف التلوث في الصين، والذي يشمل دخان الفحم، والضباب الكيميائي الضوئي، والضباب الكثيف.

المصدر: وام
جودة الهواء
التلوث
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
الذكاء الاصطناعي
دماغ بحجم حبّة غبار.. أصغر روبوتات ذكية في العالم تدخل عصر العمل الذاتي
اليوم 13:06
حصاد الإمارات 2025.. تفوّق في المجال الإنساني وصناعة الأمل على امتداد العالم
علوم الدار
حصاد الإمارات 2025.. تفوّق في المجال الإنساني وصناعة الأمل على امتداد العالم
اليوم 12:57
جائزة الشارقة للسيارات القديمة تنطلق في نسختها الثالثة
الترفيه
جائزة الشارقة للسيارات القديمة تنطلق في نسختها الثالثة
اليوم 12:49
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: أوكرانيا تتوقع رداً روسياً على خطة مسودة السلام
اليوم 12:46
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"
علوم الدار
"الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تطلق حملة "زكاتي بركة تجارتي"
اليوم 12:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©