إنفيديا تقترب من صفقة تاريخية بـ20 مليار دولار وتضم عقول «جروك»

في خطوة استراتيجية تعزز هيمنتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وافقت شركة إنفيديا على شراء "جروك" لتصميم شرائح مسرعات الذكاء الاصطناعي عالية ​الأداء مقابل 20 مليار دولار.



ووفقًا لتقرير نشرته CNBC، تستحوذ إنفيديا على أصول من "جروك" بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وهي صفقة ستكون الأكبر في تاريخ الشركة.



ورغم ذلك، أكدت إنفيديا في تصريح لموقع"تك كرانش"، أن الصفقة لا تمثل استحواذًا كاملًا على جروك، وامتنعت عن التعليق على الحجم الدقيق للاتفاق.







رهان على معمارية مختلفة للذكاء الاصطناعي



تأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لزيادة قدراتها الحوسبية لمواكبة الطفرة المتسارعة في نماذج الذكاء الاصطناعي. ورغم أن وحدات معالجة الرسومات GPU من إنفيديا باتت المعيار الصناعي لتشغيل النماذج اللغوية الكبرى، فإن جروك تطوّر مسارًا مختلفًا عبر معالجها الخاص المعروف باسم LPU (وحدة معالجة اللغة).





وتدّعي جروك أن رقائقها قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة تصل إلى 10 أضعاف، مع استهلاك طاقة أقل بعشر مرات مقارنة بالحلول التقليدية.



مؤسس جروك



وجروك ⁠شركة ناشئة للرقائق أسسها جوناثان روس، وتتخصص في إنتاج رقائق الاستدلال بالذكاء ​الاصطناعي المصممة لتحسين النماذج المدربة مسبقاً.





نمو متسارع

في سبتمبر الماضي، نجحت جروك في جمع 750 مليون دولار في جولة تمويل رفعت تقييمها إلى 6.9 مليارات دولار. وأعلنت الشركة أن تقنياتها باتت تُستخدم من قبل أكثر من مليوني مطوّر حول العالم، مقارنة بنحو 356 ألفًا فقط في العام السابق، ما يعكس تسارعًا لافتًا في تبني حلولها.



