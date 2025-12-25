الخميس 25 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

إنفيديا تقترب من صفقة تاريخية بـ20 مليار دولار وتضم عقول «جروك»

إنفيديا تقترب من صفقة تاريخية بـ20 مليار دولار وتضم عقول «جروك»
25 ديسمبر 2025 08:22

في خطوة استراتيجية تعزز هيمنتها على سوق رقائق الذكاء الاصطناعي، وافقت شركة إنفيديا على شراء "جروك" لتصميم شرائح مسرعات الذكاء الاصطناعي عالية ​الأداء مقابل 20 مليار دولار.

ووفقًا لتقرير نشرته CNBC، تستحوذ إنفيديا على أصول من "جروك" بقيمة تصل إلى 20 مليار دولار، وهي صفقة ستكون الأكبر في تاريخ الشركة.

ورغم ذلك، أكدت إنفيديا في تصريح لموقع"تك كرانش"، أن الصفقة لا تمثل استحواذًا كاملًا على جروك، وامتنعت عن التعليق على الحجم الدقيق للاتفاق.

 


رهان على معمارية مختلفة للذكاء الاصطناعي

تأتي هذه الخطوة في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا لزيادة قدراتها الحوسبية لمواكبة الطفرة المتسارعة في نماذج الذكاء الاصطناعي. ورغم أن وحدات معالجة الرسومات GPU من إنفيديا باتت المعيار الصناعي لتشغيل النماذج اللغوية الكبرى، فإن جروك تطوّر مسارًا مختلفًا عبر معالجها الخاص المعروف باسم LPU (وحدة معالجة اللغة).

وتدّعي جروك أن رقائقها قادرة على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي بسرعة تصل إلى 10 أضعاف، مع استهلاك طاقة أقل بعشر مرات مقارنة بالحلول التقليدية.

اقرأ أيضاً.. ترامب يعطي الضوء الأخضر لتصدير رقاقات "إنفيديا" إلى الصين

 

 

