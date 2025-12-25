روبوتات تكتشف مضادات حيوية جديدة خلال أيام

في إنجاز علمي بارز، نجح باحثون في تسريع عملية اكتشاف مضادات حيوية جديدة باستخدام منصة كيمياء آلية تعتمد على الروبوتات، ما أتاح تصنيع واختبار مئات المركّبات خلال أيام بدلًا من أشهر في العمل المخبري.



الدراسة، التي نُشرت في "Nature Communications"، ركزت على تطوير مركّبات دوائية قائمة على المعادن، في خطوة تتجاوز المسارات التقليدية التي باتت أقل فاعلية مع تصاعد مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية.



كيفية عمل الروبوتات



وباستخدام منصة روبوتية متقدمة، تمكن الباحثون من دمج نحو 200 ليغاند مع خمسة معادن مختلفة، لإنتاج أكثر من 700 مركّب معدني فريد خلال أقل من أسبوع. وبعد ذلك، خضعت هذه المركّبات لاختبارات دقيقة لقياس فعاليتها ضد البكتيريا، مع التأكد من عدم إضرارها بالخلايا البشرية.





حل واعد ضد البكتيريا المقاومة

بحسب تقرير نشره موقع "interestingengineering" أسفرت عملية الفحص عن تحديد ستة مركّبات واعدة، برز من بينها مركّب قائم على عنصر الإيريديوم، أظهر قدرة عالية على القضاء على بكتيريا مقاومة للمضادات، بما في ذلك سلالات شبيهة بالمكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (MRSA)، مع الحفاظ على مستوى منخفض من السمية للخلايا البشرية.





ويشير الباحثون إلى أن المركّبات المعدنية تتمتع بخصائص بنيوية ثلاثية الأبعاد، تمنحها طرق تفاعل مختلفة مع البكتيريا، مقارنة بالمركّبات العضوية التقليدية، ما قد يساعدها على تجاوز آليات المقاومة المعروفة.

روبوتات تسرّع الاكتشافات العلمية

وقال الدكتور فراي إن قطاع اكتشاف المضادات الحيوية يعاني من جمود منذ عقود، مؤكدًا أن الجمع بين الأتمتة والكيمياء السريعة يتيح استكشاف مساحات كيميائية واسعة كانت مهملة سابقًا، وبوتيرة غير مسبوقة.





وتدعم هذه النتائج بيانات سابقة تشير إلى أن المركّبات المعدنية قد تسجل معدلات نجاح أعلى في استهداف البكتيريا دون زيادة السمية، مقارنة بالخيارات الدوائية الشائعة.





ولا تقتصر تطبيقات هذه المنصة الروبوتية على المجال الطبي فقط، إذ يرى الباحثون أنها قد تُستخدم مستقبلًا في تطوير محفزات صناعية جديدة، ما يوسع نطاق الاستفادة منها إلى مجالات علمية وصناعية متعددة.

