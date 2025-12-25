الجمعة 26 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

تقرير: الذكاء الاصطناعي سيصبح نظام تشغيل السكك الحديدية

عمال يتفقدون سكة حديدية
25 ديسمبر 2025 23:31

أفاد تقرير حديث صادر عن قطاع السكك الحديدية في بريطانيا أن الذكاء الاصطناعي سيصبح نظام التشغيل للسكك الحديدية الحديثة، ليتولى مهام عدة مثل التنبؤ والتحسين والمراقبة الآلية في البنية التحتية، وعربات القطارات، وساحات الصيانة، والمحطات. ​​ستوجه هذه التقنية تركيز العنصر البشري ضمن جداول العمل اليومية بدلاً من أن تحل محله تمامًا.

صيانة تنبؤية

تعتمد صيانة السكك الحديدية التقليدية على جداول زمنية ثابتة وعمليات تفتيش يدوية، وهي ممارسة تفاعلية وتتطلب عمالة كثيفة. يشير التقرير إلى اعتماد شركة "نتورك ريل" للقطارات في بريطانيا على مهندسيها الذين يتفقدون المسارات سيرًا على الأقدام لاكتشاف العيوب. سيُحدث الذكاء الاصطناعي نقلة نوعية في قطاع السكك الحديدية نحو الصيانة التنبؤية، من خلال تحليل البيانات الواردة من أجهزة الاستشعار للتنبؤ بالأعطال قبل أن تتسبب في اضطرابات كبيرة.

يتضمن ذلك مزيجًا من أجهزة الاستشعار والتصوير، بما في ذلك كاميرات عالية الدقة، وماسحات تحديد المدى عن طريق الضوء (LiDAR scanners)، وأجهزة مراقبة الاهتزازات. تُزوّد ​​هذه التقنيات أنظمة التعلّم الآلي ببيانات تُشير إلى تدهور حالة المسارات وأنظمة الإشارات والأصول الكهربائية قبل حدوث العطل.

تستطيع برامج المراقبة هذه إصدار تنبيهات قبل أشهر، مما يُقلل من الحاجة إلى الاستجابة الطارئة. يختلف الإطار الزمني للتنبؤ بأعطال الأصول باختلاف نوعها. ما يعني انتقال شركة "نتورك ريل"، في مجال البنية التحتية الذكية، من نهج "الاكتشاف والإصلاح" إلى نهج "التنبؤ والوقاية".
التحكم المروري وكفاءة الطاقة

يُحقق التحسين التشغيلي، بما يتجاوز الصيانة التنبؤية، عوائد كبيرة. تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي بيانات التشغيل الحية والتاريخية، مثل مواقع القطارات وسرعاتها وتوقعات الطقس، لاستباق أي اضطرابات وتعديل تدفق حركة المرور. ويمكن لتجارب إدارة حركة المرور القائمة على الذكاء الاصطناعي في أوروبا، إلى جانب البحث والاختبار في مجال القيادة وتحديد المواقع بمساعدة الذكاء الاصطناعي، أن تزيد من السعة الإجمالية للشبكة دون الحاجة إلى مدّ المزيد من السكك الحديدية.

كما تُقدم الخوارزميات نصائح للسائقين حول التسارع والكبح الأمثلين، مما قد يوفر ما بين 10 و15% من الطاقة. وبالنظر إلى اختلافات المسارات، وقيود الجداول الزمنية، تتراكم وفورات الطاقة بسرعة عبر شبكة واسعة.

مراقبة السلامة وكاميرات المراقبة

تركز تطبيقات الذكاء الاصطناعي المرئية على السلامة والأمن. يستخدم نظام كشف العوائق كاميرات حرارية وتقنيات التعلم الآلي لتحديد المخاطر التي لا يراها الإنسان. كما يراقب الذكاء الاصطناعي معابر السكك الحديدية ويحلل لقطات كاميرات المراقبة لرصد العناصر غير المراقبة والأنشطة المشبوهة. على سبيل المثال، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي والليدار لمراقبة الحشود في محطة "واترلو" في العاصمة لندن كجزء من مجموعة أدوات السلامة.

تدفقات الركاب وتحسين الرحلات

يشير التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على التنبؤ بالطلب باستخدام بيانات مبيعات التذاكر والفعاليات وإشارات الهاتف المحمول، مما يسمح للمشغلين بتعديل عدد العربات وتقليل الازدحام. يُعدّ عدّ الركاب تطبيقًا فعالًا وبسيطًا: فالبيانات الأفضل تدعم جداول مواعيد أفضل ومعلومات أوضح للعملاء.

الأمن السيبراني

مع تقارب التكنولوجيا التشغيلية مع تكنولوجيا المعلومات، أصبح الأمن السيبراني قضية تشغيلية بالغة الأهمية. تُشكّل الأنظمة القديمة، التي تفتقر إلى خطط استبدال، خطرًا، وكذلك دمج التحليلات الحديثة مع البنية التحتية القديمة. هذا يخلق بيئة جاذبة للمهاجمين.

يتضمن مستقبل الذكاء الاصطناعي في السكك الحديدية أجهزة استشعار تعمل في بيئات قاسية، ونماذج موثوقة ومُختبرة من قِبل المشغلين، وحوكمة تُعامل المرونة السيبرانية كجزء لا يتجزأ من السلامة المادية. رسالة التقرير هي أن الذكاء الاصطناعي سيُطبّق حتمًا في السكك الحديدية. السؤال هو: هل ستتبنّاه شركات السكك الحديدية وتُسيطر عليه بشكل استباقي، أم سترثه كتعقيد غير مُدار؟.
مصطفى أوفى (أبوظبي)

نظام تشغيل
السكك الحديدية
الذكاء الاصطناعي
