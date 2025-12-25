الأحد 28 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"ذاكرة مثالية ولانهائية".. خطوة الذكاء الاصطناعي المقبلة

سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي"
25 ديسمبر 2025 23:58

توقع سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أيه آي" أن تكون القفزة المقبلة الكبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي هي تطوير "ذاكرة مثالية لا نهائية" لهذه التقنية.

وأوضح ألتمان أن "أوبن أيه آي" تهدف إلى تحقيق هذه القدرة بحلول عام 2026، مما يسمح لنماذج الذكاء الخاصة بها بتذكر "كل تفاصيل حياة المستخدم" بدقة، واصفا ذلك بالإنجاز الأهم نحو الذكاء الاصطناعي فائق القدرات، على عكس المساعدين البشريين.

وأكد أن التطورات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي تركز على الاستدلال، بينما تُعدّ الذاكرة المثالية الخطوة الحاسمة التالية لدمج الذكاء الاصطناعي بشكل كامل في حياة المستخدمين.
وتطرق ألتمان إلى المشهد التنافسي، مُقرًا بأن برنامج "جيميناي 3" من شركة جوجل قد رصد نقاط ضعف في منتج "أوبن أيه آي" واستراتيجيتها، والتي تعمل الشركة على معالجتها وتصحيحها بسرعة.
وتتضمن استراتيجية "أوبن أيه آي" لريادة سباق الذكاء الاصطناعي تطوير نماذج فائقة، وبناء أفضل المنتجات، وضمان بنية تحتية قوية، نظرًا لنمو حصة "جيميناي" السوقية وانخفاض حصة "تشات جي بي تي" روبوت الدردشة المملوكة لأوبن أيه آي في السوق إلى 71% (نحو 800 مليون مستخدم) مقارنة بـ 87% العام الماضي، مما دفع إدارة "أوبن أيه آي" لإعلان حالة استنفار قصوى للحفاظ على موقعها الريادي.
مصطفى أوفى (أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
الذاكرة
