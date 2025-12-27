الذكاء الاصطناعي يجعل عمليات شفط الدهون أكثر أمانًا

طور باحثون نموذجا جديدا للذكاء الاصطناعي يتمتع بدقة عالية في التنبؤ بكمية الدم المفقودة لدى المرضى الذين يخضعون لعمليات شفط الدهون بكميات كبيرة، ما يجعل هذا التدخل الجراحي أكثر أمانا.

ونشر الباحثون دراسة عن الموضوع في "مجلة الجراحة التجميلية والترميمية"، المجلة الطبية الرسمية للجمعية الأميركية لجراحي التجميل (ASPS).

يُعدّ تطوير نموذج الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بكمية الدم المفقودة في عمليات شفط الدهون "إنجازًا رائدًا" يُمكن أن يُحسّن سلامة المرضى ونتائج العمليات الجراحية، وذلك وفقًا للبحث الجديد الذي قاده الدكتور ماوريسيو إي. بيريز باتشون من عيادة مايو في روتشستر، في ولاية مينيسوتا الأميركية، والدكتور خوسيه تي. سانتايلا من عيادة سيما في مدينة لوخا في جمهورية الإكوادور.

كتب الباحثون "من خلال الاستفادة من قوة نماذج التنبؤ المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يستطيع الجراحون تصميم تدخلاتهم بما يتناسب مع الاحتياجات الفريدة لكل مريض، مما يضمن أفضل النتائج ويقلل من مخاطر المضاعفات مثل فقدان الدم المفرط".

التنبؤ بكمية الدم المفقودة

يُعدّ شفط الدهون أكثر عمليات التجميل شيوعًا في العالم. على الرغم من أن شفط الدهون إجراء آمن عمومًا، إلا أن فقدان الدم المفرط يُعدّ من المضاعفات الخطيرة المحتملة، لا سيما عند إزالة كميات كبيرة من الدهون.

استخدم الباحثان بيريز باتشون وسانتايلا وزملاؤهما تقنيات التعلّم الآلي لتحليل بيانات 721 مريضًا خضعوا لعملية شفط دهون بكميات كبيرة، حيث بلغ إجمالي حجم الدهون والسوائل المُزالة أكثر من 4000 ملليلتر (أربعة لترات). أُجريت جميع العمليات في عيادتين، إحداهما في كولومبيا والأخرى في الإكوادور، باتباع بروتوكولات شفط دهون متطابقة.

استُخدمت بيانات عينة عشوائية من 621 مريضًا لتطوير نموذج للتنبؤ بكمية فقدان الدم المُقدّرة، مع تضمين مجموعة واسعة من البيانات الديموغرافية والسريرية والجراحية. ثم اختبر الباحثون أداء نموذجهم في التنبؤ بكمية فقدان الدم لدى المرضى المئة المتبقين.

دقة تصل إلى 94%

أظهرت النتائج توافقًا ممتازًا بين حجم الدم المفقود المتوقع والمُقدَّر، بانحراف معياري (تباين حول المتوسط) قدره 26 ملليلترًا. بلغ أقصى فرق بين حجم الدم المفقود المتوقع والفعلي حوالي 188 ملليلترًا، بينما كان أدنى فرق 0.22 ملليلترًا فقط.

بشكل عام، بلغت دقة أداة الذكاء الاصطناعي 94% في التنبؤ بكمية الدم المفقود.

وكتب الباحثون "تعزز هذه الدقة إمكانات النموذج كأداة لدعم اتخاذ القرارات في عمليات نحت الجسم، حيث يُعدّ التنبؤ بكمية الدم المفقود أثناء العملية أمرًا بالغ الأهمية لسلامة المريض والتخطيط للعملية".

وأضافوا "يمكن للجراحين استخدام تقديرات كمية الدم المفقود المتوقعة لاتخاذ قرارات مدروسة بشأن إدارة ما قبل الجراحة وما بعدها، مثل الحاجة إلى نقل الدم، وإدارة السوائل، وغيرها من إجراءات الرعاية الحرجة".

وخلص الدكتوران بيريز باتشون وسانتايلا إلى أن "هذا النهج الاستباقي يُمكن أن يُقلل بشكل كبير من حدوث المضاعفات، ويُحسّن فترات التعافي، ويُسهم في تحسين تثقيف المرضى وعمليات الموافقة المستنيرة".

يخطط الباحثون لإجراء دراسات إضافية لتحسين نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم، بما في ذلك تدريبه بشكل أكبر باستخدام بيانات من جراحين حول العالم.

وعلق الدكتور بيريز باتشون قائلاً "نؤمن بأن الأبحاث المستقبلية في مجال تقنية الذكاء الاصطناعي تحمل إمكانات هائلة لتعزيز سلامة المرضى، ونتطلع إلى مواصلة التطوير في هذا المجال".

مصطفى أوفى (أبوظبي)