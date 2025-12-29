الديتوكس الرقمي.. هل نحتاج فعلاً إلى استراحة من الشاشات؟!

لم يعد الابتعاد عن الشاشات قرارًا بسيطًا أو خيارًا شخصيًا سهل التنفيذ، بل تحوّل إلى مسار مكلف ضمن ما يُعرف بـ«الديتوكس الرقمي»، الذي تطور خلال السنوات الأخيرة إلى صناعة عالمية متكاملة. وتشير دراسة حديثة إلى أن هذا التوجه قد لا يكون حلًا حقيقيًا، بل «خدعة تسويقية» تشبه موجة الإقلاع عن التدخين في تسعينيات القرن الماضي، حيث جرى تحويل مشكلة حقيقية إلى سوق استهلاكية واسعة.

ما هو الديتوكس الرقمي؟

الديتوكس الرقمي، هو مفهوم يشير إلى تقليل أو التوقف المؤقت عن استخدام الأجهزة الرقمية، مثل الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي، بهدف تحسين الصحة النفسية، وزيادة التركيز، واستعادة التوازن في الحياة اليومية. ويُفترض أن يساعد هذا الانفصال على كسر أنماط الاستخدام القهري للتكنولوجيا، غير أن تحوّله إلى منتجات وخدمات مدفوعة أفرغه – بحسب الدراسة – من مضمونه الحقيقي.

سوق الديتوكس الرقمي العالمي

وتُقدّر قيمة سوق الديتوكس الرقمي العالمي بنحو 2.7 مليار دولار، مع توقعات بتضاعفها بحلول عام 2033. ويشمل هذا السوق هواتف محدودة الإمكانيات تُباع بأسعار مرتفعة، وتطبيقات مدفوعة لحجب المواقع، إضافة إلى سياحة «بلا هواتف» تُسوَّق كخيار فاخر للهروب من الضغوط الرقمية.

أجهزة وتطبيقات الديتكوس الرقمي

تسوق شركات مثل Light Phone وPunkt وWisephone وNokia أجهزة بسيطة بوصفها بديلًا صحيًا للهواتف الذكية، في حين حولت تطبيقات مثل Freedom وForest وOfftime وRescueTime فكرة ضبط النفس إلى نموذج ربحي قائم على الاشتراكات. وبهذا، لم يعد الابتعاد عن التكنولوجيا تحررًا منها، بل نشاطًا استهلاكيًا جديدًا.

جذور المشكلة

الدراسة، التي أجراها باحث في التسويق والاستهلاك بجامعة ليستر بالتعاون مع فريق من جامعة لانكستر، خلصت إلى أن الديتوكس الرقمي التجاري لا يعالج جذور المشكلة، بل يستغلها. واعتمد الباحثون على متابعة مجتمع NoSurf على منصة Reddit لمدة عام كامل، إلى جانب إجراء 21 مقابلة معمقة مع مشاركين من دول مختلفة.

وأظهرت النتائج أن معظم المستخدمين لا يغيرون علاقتهم بالتكنولوجيا فعليًا، بل يلجؤون إلى أدوات تُخفي المشكلة مؤقتًا، دون مواجهة سلوكهم الرقمي الأساسي.

تفويض الإرادة للتطبيقات

وأوضحت الدراسة أن المشاركين غالبًا ما يفوضون ضبط النفس إلى تطبيقات الحجب، أو الهواتف البسيطة، بدل بناء وعي ذاتي بالاستخدام. وقالت إحدى المشاركات إنها لا تستخدم هذه التطبيقات لتعزيز إرادتها، بل لإلغاء الحاجة إلى استخدامها من الأساس.

«الفاعلية البديلة»… هل هي الحل؟

تصف الدراسة هذا السلوك بمفهوم «الفاعلية البديلة»، حيث يشعر الفرد بأنه عالج المشكلة لمجرد شرائه أداة أو اشتراكه في خدمة، بينما تبقى عاداته كما هي. وهكذا، يتحول الديتوكس الرقمي إلى إحساس زائف بالحل، يخدم السوق أكثر مما يخدم المستخدم.

دائرة استهلاكية مغلقة

وكشفت الدراسة عن نمط متكرر يتمثل في أن كل انتكاسة تدفع المستخدم إلى تجربة منتج جديد، ما يعمّق ارتباطه بالمنظومة التجارية نفسها التي تدّعي مساعدته على الانفصال. وبدل التحرر من الشاشة، ينتقل المستخدم من أداة إلى أخرى داخل سوق الديتوكس الرقمي.

بدائل غير تجارية أكثر فاعلية

في المقابل، تشير الدراسة إلى أن الحلول الجماعية وغير التجارية تبدو أكثر نجاحًا. ففي اليابان، وضعت مدينة تويوآكي إرشادات مجتمعية لاستخدام الهواتف، بينما تلتزم قرية فادغاون الهندية بإطفاء الهواتف والتلفاز يوميًا لمدة 90 دقيقة. كما أقرت كوريا الجنوبية قانونًا يحظر استخدام الهواتف الذكية داخل الفصول الدراسية.

ويرى الباحث أن فاعلية هذه المبادرات تعود إلى أنها تنقل الانفصال الرقمي من كونه عبئًا فرديًا إلى ممارسة اجتماعية مشتركة.

نتائج الدراسة

تخلص الدراسة إلى أن الديتوكس الرقمي التجاري ليس حلًا حقيقيًا، بل نموذج ربحي يستفيد من الشعور بالذنب والإرهاق الرقمي، ويعيد إنتاج المشكلة بدل حلها. أما الانفصال الحقيقي عن الشاشات، فلا يتحقق بشراء منتج جديد، بل بتغيير القواعد الاجتماعية، وتقليل الإغراءات من جذورها، وتقبّل الملل كجزء طبيعي من الحياة.

لمياء الصديق (أبوظبي)