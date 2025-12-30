سامسونج و"جوجل فوتوز".. ذكرياتك كما لم ترها من قبل

أعلنت شركتا سامسونج وجوجل شراكة جديدة لإدماج خدمة "جوجل فوتوز" في أجهزة التلفاز الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي التابعة لها، على أن يبدأ طرح الميزة بدايةً من العام المقبل.



ووفقاً لموقع "تك كرانش" تهدف هذه الخطوة إلى عرض الصور ومقاطع الفيديو المختارة تلقائيًا عبر ميزة Memories، والتي ستكون حصرية لتلفزيونات سامسونج لمدة ستة أشهر. وسيتعين على المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم في "جوجل" حتى تظهر صورهم ومقاطع الفيديو على شاشات التلفزيون.





كما كشفت سامسونج عن خطط لإضافة دعم لميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تشمل قوالب Nano Banana الذكية، وتوليد الصور وتحريرها، إضافة إلى ميزة Remix التي تتيح تحويل صورة موجودة إلى أنماط فنية مختلفة.



