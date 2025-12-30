الأربعاء 31 ديسمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"ميتا" تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي "مانوس"

"ميتا" تستحوذ على أداة الذكاء الاصطناعي "مانوس"
30 ديسمبر 2025 17:16

أعلنت مجموعة "ميتا" الأميركية العملاقة، عن شراء أداة "مانوس" للذكاء الاصطناعي التي طوّرتها شركة "باترفلاي إيفيكت" التي تأسست في الصين وبات اليوم مقرّها في سنغافورة.
وتندرج صفقة الاستحواذ هذه التي لم يعلن عن قيمتها ضمن جهود المجموعة المملوكة لمارك زوكربرج التي تضمّ خصوصا "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتساب" المتمحورة على الذكاء الاصطناعي ومن شأنها أن تساعدها في درّ الأرباح بفضل نموذج الاشتراكات الذي تقوم عليه "مانوس".
أُطلقت "مانوس" الموجّهة للشركات والمتاحة بدعوة خاصة في مارس الماضي بمبادرة من شركة "باترفلاي إيفيكت تكنولوجي" الناشئة في بكين. وسرعان ما أثارت إقبالا كبيرا.
 صمّمت "مانوس" لتنفيذ مهام بكلّ استقلالية "من البداية إلى النهاية"، على غرار فرز السير الذاتية وحجز رحلات السفر. 
وأكّدت "ميتا" في بيان أن "مانوس" أداة "قادرة على تنفيذ مهام معقّدة بشكل مستقلّ، مثل دراسات سوقية وعمليات برمجة وتحليل بيانات".
وأوضح البيان أن "الشركة ستواصل العمل من سنغافورة مع الإبقاء على نموذج خدمة الاشتراكات عبر التطبيق والموقع الإلكتروني" التي تضمّ "ملايين المستخدمين حول العالم".
وأكّدت "باترفلاي إيفيكت" هذه السنة للصحافة أنها نقلت مقرّها من بكين إلى سنغافورة في يونيو. وتقدّر قيمتها بحسب بلومبرج بحوالى 500 مليون دولار.

