ماسك: "نيورالينك" تخطط لإنتاج "كميات كبيرة" من شرائح الدماغ في 2026

قال إيلون ماسك في منشور على منصة إكس إن شركته نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ ستبدأ "إنتاج كميات كبيرة" من أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب وستنتقل إلى إجراءات جراحية آلية بالكامل في عام 2026.
وصممت شرائح الدماغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابة الحبل الشوكي. واستخدمها أول مريض يزرع تلك الشريحة للعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت ونشر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وتحريك المؤشر على جهاز كمبيوتر محمول.
وبدأت الشركة إجراء تجارب على البشر لجهازها المزروع في الدماغ في عام 2024.
وقالت نيورالينك في سبتمبر إن 12 شخصا على مستوى العالم ممن يعانون من الشلل الحاد خضعوا لزراعة الشرائح الدماغية واستخدموها للتحكم في الأدوات الرقمية والمادية من خلال إشارات الدماغ. وحصلت على 650 مليون دولار في جولة تمويل في يونيو.