ماسك: "نيورالينك" تخطط لإنتاج "كميات كبيرة" من شرائح الدماغ في 2026

قال إيلون ماسك في منشور على منصة إكس إن شركته نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ ستبدأ "إنتاج كميات كبيرة" من ​أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب وستنتقل إلى إجراءات ‌جراحية آلية بالكامل في ​عام 2026.

وصممت شرائح الدماغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابة ⁠الحبل الشوكي. واستخدمها أول مريض يزرع تلك ⁠الشريحة للعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت ونشر منشورات على وسائل ​التواصل الاجتماعي وتحريك المؤشر على جهاز كمبيوتر محمول.

وبدأت الشركة إجراء تجارب على البشر لجهازها المزروع في الدماغ في عام ​2024.

وقالت نيورالينك ⁠في سبتمبر ​إن 12 شخصا على مستوى العالم ممن يعانون ​من الشلل الحاد خضعوا لزراعة ‍الشرائح الدماغية واستخدموها للتحكم في الأدوات الرقمية والمادية من خلال إشارات الدماغ. وحصلت على 650 مليون دولار في جولة تمويل ‌في يونيو.