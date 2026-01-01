الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

ماسك: "نيورالينك" تخطط لإنتاج "كميات كبيرة" من شرائح الدماغ في 2026

إيلون ماسك
1 يناير 2026 11:52

قال إيلون ماسك في منشور على منصة إكس إن شركته نيورالينك لزراعة شرائح الدماغ ستبدأ "إنتاج كميات كبيرة" من ​أجهزة واجهة الدماغ والحاسوب وستنتقل إلى إجراءات ‌جراحية آلية بالكامل في ​عام 2026.
وصممت شرائح الدماغ لمساعدة الأشخاص الذين يعانون من حالات مثل إصابة ⁠الحبل الشوكي. واستخدمها أول مريض يزرع تلك ⁠الشريحة للعب ألعاب الفيديو وتصفح الإنترنت ونشر منشورات على وسائل ​التواصل الاجتماعي وتحريك المؤشر على جهاز كمبيوتر محمول.
وبدأت الشركة إجراء تجارب على البشر لجهازها المزروع في الدماغ في عام ​2024.
وقالت نيورالينك ⁠في سبتمبر ​إن 12 شخصا على مستوى العالم ممن يعانون ​من الشلل الحاد خضعوا لزراعة ‍الشرائح الدماغية واستخدموها للتحكم في الأدوات الرقمية والمادية من خلال إشارات الدماغ. وحصلت على 650 مليون دولار في جولة تمويل ‌في يونيو.

المصدر: وكالات
إيلون ماسك
شرائح إلكترونية
الدماغ
السكتة الدماغية
