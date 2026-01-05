جيف بيزوس في الصدارة.. طفرة الذكاء الاصطناعي تُثري مليارديرات التكنولوجيا

في عام 2025، لم يكن الارتفاع القياسي لأسهم شركات التكنولوجيا مجرد أرقام على شاشات التداول، بل تحوّل إلى سيولة فعلية ضخمة في حسابات كبار التنفيذيين ومؤسسي الشركات. فمع استمرار الزخم الذي غذّته طفرة الذكاء الاصطناعي، بادر عدد من أبرز مليارديرات التكنولوجيا إلى بيع أجزاء من حصصهم، محققين أكثر من 16 مليار دولار، وفقًا لتحليل بلومبرج لبيانات تداول المطلعين.

جيف بيزوس في الصدارة

تربّع مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، على رأس قائمة البائعين، بعدما باع 25 مليون سهم بقيمة بلغت 5.7 مليارات دولار خلال شهري يونيو ويوليو. وجاءت هذه الخطوة في توقيت لافت، وفي وقت كانت فيه أسهم أمازون تحلّق عند مستويات مرتفعة. بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

قيادات تقنية تواصل جني الأرباح

لم يكن بيزوس وحده في هذا المسار. فقد باعت سافرا كاتز، الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة أوراكل، أسهماً بقيمة 2.5 مليار دولار، بينما حوّل مايكل دِل ما يقارب 2.2 مليار دولار إلى سيولة نقدية، مستفيدًا من الأداء القوي لأسهم شركته.

إنفيديا وأريستا نتوركس: مكاسب مع القفزة التاريخية

في ظل وصول شركة إنفيديا إلى قيمة سوقية غير مسبوقة بلغت 5 تريليونات دولار، باع رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ أسهماً بقيمة مليار دولار. وعلى المنوال نفسه، قامت جايشري أولال، الرئيسة التنفيذية لشركة أريستا نتوركس، ببيع ما يقارب مليار دولار من أسهمها، مدفوعة بالطلب المتزايد على معدات الشبكات عالية السرعة وارتفاع ثروتها الشخصية إلى أكثر من 6 مليارات دولار.

مبيعات منظمة لا قرارات عشوائية

تشير البيانات إلى أن معظم هذه العمليات جرت عبر خطط تداول مُعدّة مسبقًا، ما يعكس نهجًا منظمًا لإدارة الثروات وليس ردود فعل آنية. فقد باع مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، أسهماً بقيمة 945 مليون دولار من خلال مؤسسته، فيما تجاوزت مبيعات كل من نيكيش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة بالو ألتو نتوركس، وبايجو بهات، الشريك المؤسس لشركة روبن هود، 700 مليون دولار لكل منهما.





الذكاء الاصطناعي… القاسم المشترك

القاسم المشترك بين جميع هذه الصفقات كان الصعود القوي لأسهم التكنولوجيا المدفوع بالذكاء الاصطناعي، الذي حافظ على زخمه طوال العام، وخلق بيئة مثالية لتحويل الثروات الورقية إلى أرباح نقدية.

هذا المشهد يعكس كيف تحوّل عام 2025 إلى عام مهم لمليارديرات التكنولوجيا، حيث التقت الطفرة التقنية مع استراتيجيات مالية مدروسة. وفيما يواصل الذكاء الاصطناعي إعادة رسم خريطة الأسواق، يبدو أن كبار التنفيذيين سارعوا إلى تثبيت مكاسبهم، تحسّبًا لدورات السوق المقبلة.

