"سامسونج" تعتزم مضاعفة الهواتف المحمولة المزودة بالذكاء الاصطناعي في 2026

قال تي.إم روه الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونج للإلكترونيات، إنها تخطط هذا العام لمضاعفة عدد أجهزتها المحمولة المزودة بخصائص "جلاكسي إيه.​آي" التي تعمل بشكل كبير بواسطة معالج ‌جيميناي من جوجل.

وتخطط الشركة الكورية ​الجنوبية، التي طرحت ميزات ⁠الذكاء الاصطناعي ‌المدعومة من جيميناي لحوالي 400 مليون منتج محمول بين هواتف ذكية وأجهزة لوحية بحلول نهاية العام ⁠الماضي، لزيادة هذا الرقم إلى 800 مليون ⁠في عام 2026.

وقال روه في أول مقابلة له منذ ​توليه منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونج للإلكترونيات في نوفمبر :"سنطبق الذكاء الاصطناعي على جميع المنتجات وجميع المهام وجميع الخدمات بأسرع ​ما يمكن". ومن المقرر ‍أن تعطي خطة أكبر داعم في العالم لمنصة أندرويد للهواتف المحمولة دفعة كبيرة لمطورها جوجل. وتخوض ‍شركة جوجل سباقا مع (⁠أوبن إيه.آي) وغيرها ​لجذب المزيد من المستخدمين إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص ​بها.

وتسعى سامسونج إلى استعادة مكانتها ‍في سوق الهواتف الذكية، والتصدي للمنافسين ليس فقط في مجال الهواتف المحمولة وإنما أيضا فيما يتعلق بأجهزة التلفزيون والأجهزة ‌المنزلية.