الإثنين 5 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"سامسونج" تعتزم مضاعفة الهواتف المحمولة المزودة بالذكاء الاصطناعي في 2026

هاتف Samsung Galaxy Z TriFold الذكي خلال حدث في لاس فيجاس
5 يناير 2026 14:11

قال تي.إم روه الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونج للإلكترونيات، إنها تخطط هذا العام لمضاعفة عدد أجهزتها المحمولة المزودة بخصائص "جلاكسي إيه.​آي" التي تعمل بشكل كبير بواسطة معالج ‌جيميناي من جوجل.
وتخطط الشركة الكورية ​الجنوبية، التي طرحت ميزات ⁠الذكاء الاصطناعي ‌المدعومة من جيميناي لحوالي 400 مليون منتج محمول بين هواتف ذكية وأجهزة لوحية بحلول نهاية العام ⁠الماضي، لزيادة هذا الرقم إلى 800 مليون ⁠في عام 2026.
وقال روه في أول مقابلة له منذ ​توليه منصب الرئيس التنفيذي المشارك لشركة سامسونج للإلكترونيات في نوفمبر :"سنطبق الذكاء الاصطناعي على جميع المنتجات وجميع المهام وجميع الخدمات بأسرع ​ما يمكن". ومن المقرر ‍أن تعطي خطة أكبر داعم في العالم لمنصة أندرويد للهواتف المحمولة دفعة كبيرة لمطورها جوجل. وتخوض ‍شركة جوجل سباقا مع (⁠أوبن إيه.آي) وغيرها ​لجذب المزيد من المستخدمين إلى نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص ​بها.
وتسعى سامسونج إلى استعادة مكانتها ‍في سوق الهواتف الذكية، والتصدي للمنافسين ليس فقط في مجال الهواتف المحمولة وإنما أيضا فيما يتعلق بأجهزة التلفزيون والأجهزة ‌المنزلية.

أخبار ذات صلة
"بريد الإمارات" يوثّق إدراج الذكاء الاصطناعي في المناهج بطوابع تذكارية
"قضاء أبوظبي" تعتمد مشاريع معززة بالذكاء الاصطناعي لتطوير مراكز الإصلاح والتأهيل
المصدر: وكالات
سامسونج
سامسونج للإلكترونيات
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الأخبار العالمية
زيلينسكي: تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء الأزمة
اليوم 14:47
وزارة التربية والتعليم (أرشيفية)
علوم الدار
"التربية والتعليم" تعلن عن البرنامج الزمني لإعلان نتائج الفصل الدراسي الأول
اليوم 14:41
نوف النقبي: التراث والحياة البرية مسؤولية مشتركة لحماية الإرث
الترفيه
نوف النقبي: التراث والحياة البرية مسؤولية مشتركة لحماية الإرث
اليوم 14:32
"مرصد الختم" ينجح في تصوير "سديم الحبار" من سماء الإمارات
علوم الدار
"مرصد الختم" ينجح في تصوير "سديم الحبار" من سماء الإمارات
اليوم 14:32
الحلقة المباشرة الـ 11 من "شاعر المليون" تنطلق غداً
التعليم والمعرفة
الحلقة المباشرة الـ 11 من "شاعر المليون" تنطلق غداً
اليوم 14:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©