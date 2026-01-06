الثلاثاء 6 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر

إنفيديا تكشف عن "روبوتاكسي".. مركبات ذكية تتخذ القرارات مثل البشر
6 يناير 2026 10:37

تعتزم شركة الرقائق الأميركية "إنفيديا" إحداث تحول كبير في سوق السيارات ذاتية القيادة من خلال توظيف خبرتها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ من المقرر إطلاق خدمة سيارات أجرة روبوتية "روبوتاكسي" تعتمد على تقنياتها العام المقبل بالتعاون مع شريك لها.

وخلال كلمته في معرض إلكترونيات المستهلكين في لاس فيجاس يوم الاثنين، وعد جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، بمركبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي قادرة على تحليل أوضاع المرور واتخاذ قرارات مشابهة لتلك التي يتخذها السائق البشري.


وتهدف إنفيديا إلى إدخال هذه التكنولوجيا إلى السيارات المملوكة للأفراد بين عامي 2028 و2030.

واستعرضت الشركة الوضع الحالي لتقنيتها قبل أسابيع قليلة من المعرض، من خلال عرض تجريبي أجري بالتعاون مع شركة مرسيدس-بنز الألمانية.

وتمكنت نسخة إنتاجية من طراز مرسيدس "سي إل إيه" الجديد من التنقل وسط حركة المرور في مدينة سان فرانسيسكو، ملتزمة بقواعد أولوية المرور، وإشارات المرور، وعلامات الطرق، وحركة المشاة.

وخلال رحلة استغرقت نحو 45 دقيقة، اضطر سائق السلامة إلى التدخل في عدد محدود من الحالات.

وفي البيئات الحضرية، يتعين على البرمجيات تحديد ما إذا كان الأشخاص ينون عبور الطريق أم يقفون فقط على الرصيف.

ويستخدم طراز سي إل إيه 10 كاميرات وخمسة رادارات لرصد محيطه.

أما في نظام الروبوتاكسي، فتخطط إنفيديا أيضاً لاستخدام مجسات رادار ليزرية لمسح البيئة المحيطة بالمركبة.

ويعد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الوحيد الذي لا يزال يعتمد حصرياً على الكاميرات في أنظمة القيادة الذاتية.

وتخطط إنفيديا لطرح تقنياتها وبرمجياتها أمام مجموعة واسعة من شركات تصنيع السيارات خلال السنوات المقبلة.

المصدر: وكالات
إنفيديا
المركبات ذاتية القيادة
