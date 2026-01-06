"ليجو" تكشف مكعبات ذكية تُعيد تعريف اللعب التفاعلي للأطفال

كشفت شركة الألعاب الدنماركية ليجو عن قطعة بناء تفاعلية جديدة خلال معرض إلكترونيات المستهلكين في لاس فيغاس، ووصفتها بأنها واحدة من أهم التطورات في نظام ليجو خلال عقود. هذه القطعة تحول تجربة اللعب التقليدية إلى عالم تفاعلي وحيوي دون الحاجة لأي شاشات.





ما هي "ليجو سمارت بريك" وكيف تعمل؟



تُعرف القطعة الجديدة باسم "ليجو سمارت بريك"، وهي مزودة بـ مكبر صوت، أضواء LED، ورقاقة صغيرة تتيح لها الكشف والتفاعل مع قطع Smart Bricks الأخرى والشخصيات المصغرة Mini Figures.

تحتوي القطعة على شريحة صغيرة بحجم يزيد قليلًا عن أربعة مليمترات، ملفات نحاسية، وبطارية قابلة لإعادة الشحن، ما يمكّنها من استشعار المسافة والاتجاه تجاه القطع الذكية الأخرى. كما تحتوي على مكبر صوت صغير، جهاز قياس التسارع، وشاشة LED.





يمكن للقطعة التعرف على الشخصيات أو أجهزة الاستشعار القريبة والتفاعل معها بحسب وضعها. على سبيل المثال، عند وضع شخصية على مركبة، تستجيب القطعة بـ تأثيرات صوتية وإضاءة متطابقة، ما يجعل اللعب أكثر واقعية وحيوية.



لعب سهل وممتع… بلا شاشات



نظام Smart Play من ليجو سهل جدًا في الاستخدام، فلا يحتاج الأطفال لأي إعدادات معقدة، ويمكنهم البدء باللعب مباشرة. والأهم بالنسبة للآباء، أن النظام لا يعتمد على أي شاشات، مما يجعله آمنًا ومناسبًا للأطفال. كما تضيف ليجو لمسة من المرح والفكاهة، لجعل تجربة اللعب أكثر متعة وتفاعلية.