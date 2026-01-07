الأربعاء 7 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

الصين تستهدف قيمة سوقية لصناعة الذكاء الاصطناعي تبلغ 142.5 مليار دولار خلال عامين

الصين تستهدف قيمة سوقية لصناعة الذكاء الاصطناعي تبلغ 142.5 مليار دولار خلال عامين
7 يناير 2026 11:35

تتطلع الصين إلى تنمية صناعتها الأساسية للذكاء الاصطناعي لتتجاوز قيمتها تريليون يوان (حوالي 142.5 مليار دولار) في غضون سنتين، من خلال خطة عمل جديدة.

وستطرح السلطات الصينية، في إطار هذه الخطة، تسع مبادرات رئيسية تستهدف مختلف قطاعات صناعة الذكاء الاصطناعي مع التركيز على الابتكار التكنولوجي.

وتتضمن الخطة تدابير لجذب أفضل الأكفاء واستقطاب رأس المال طويل الأمد ودعم الأنظمة الإيكولوجية مفتوحة المصدر، كما تشمل بناء تجمع لحوسبة الذكاء الاصطناعي محلية الإنتاج بسعة تزيد عن 100 ألف شريحة، وإضافة أكثر من 10 شركات مدرجة جديدة متعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتنمية أكثر من 20 شركة يونيكورن في هذا القطاع.

وذكرت الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن قطاع الذكاء الاصطناعي في الصين شهد نمواً قوياً، حيث تجاوز عدد الشركات في هذا المجال 5300 شركة حتى سبتمبر 2025، ما يمثل 15% من الإجمالي العالمي.

المصدر: وام
الصين
الذكاء الاصطناعي
الذكاء
