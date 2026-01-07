"إكس ايه.آي" التابعة لـ إيلون ماسك تجمع تمويلات بقيمة 20 مليار دولار

جمعت شركة تقنيات الذكاء الاصطناعي إكس ايه.آي المملوكة للملياردير الأميركي إيلون ماسك تمويلات جديدة بقيمة 20 مليار دولار، ساهمت فيها شركة صناعة الرقائق الأميركية إنفيديا. وتحتاج إكس ايه.آي مثل شركات تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى إلى التمويل لزيادة مراكز بياناتها وبخاصة التي تستخدم رقائق إنفيديا. ولم تكشف الشركة عن شروط التمويل الجديد.

وقد أصبحت هذه الترتيبات الدورية التي تستثمر فيها إنفيديا في شركات ستشتري بعد ذلك رقائق من إنتاجها نمطا شائعا في قطاع الذكاء الاصطناعي.

تطور شركة إكس ايه.آي تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي جروك. وتتنافس شركة إكس ايه.آي التي تضم الآن منصة التواصل الاجتماعي إكس التابعة لإيلون ماسك، مع شات جي.بي.تي الذي تطوره أوبن ايه.آي وغيرها من حلول الذكاء الاصطناعي. وقد صرح ماسك بأنه يعتزم أيضا استخدام الذكاء الاصطناعي في شركته تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، بما في ذلك في أنظمة الإنسان الآلي الشبيهة بالبشر.