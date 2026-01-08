"سامسونج" تتوقع أرباحاً فصلية قياسية مدفوعة بطفرة الذكاء الاصطناعي

قالت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم الخميس إنها تتوقع تحقيق أرباح تشغيلية فصلية قياسية، مدفوعة بارتفاع أسعار الرقائق المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. وتوقعت عملاقة الإلكترونيات الكورية الجنوبية أن يبلغ الربح التشغيلي نحو 20 تريليون وون (حوالي 8ر13 مليار دولار) خلال الربع الأخير من العام، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف مستواه قبل عام، وهو أعلى رقم فصلي في تاريخ الشركة.

وأرجعت سامسونج هذه القفزة بشكل أساسي إلى الطفرة المستمرة في مجال الذكاء الاصطناعي، التي أدت إلى زيادة حادة في الطلب على رقائق الحوسبة عالية الأداء. وأدى هذا الطلب القوي إلى نقص المعروض في مختلف أنحاء الصناعة، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع. وتعد سامسونج للإلكترونيات واحدة من أكبر منتجي رقائق الحوسبة في العالم. وأوضحت الشركة أن الأرقام المعلنة هي تقديرات أولية للأرباح، على أن تنشر النتائج التفصيلية في وقت لاحق.