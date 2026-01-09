تشات «جي بي تي» يدخل مجال الرعاية الصحية بنسخة جديدة

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن إطلاق "ChatGPT Health"، وهي تجربة مخصصة تهدف إلى توفير مساحة مخصصة للمستخدمين لإجراء محادثات تتعلق بالصحة واللياقة، في خطوة تعكس تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في هذا المجال.

توفير مساحة مخصصة



وتأتي هذه الخطوة في ظل كون الصحة والعافية من أكثر مجالات استخدام تشات "جي بي تي" انتشاراً، إذ يطرح مئات الملايين من المستخدمين حول العالم أسئلة صحية أسبوعياً، ما دفع الشركة إلى تطوير تجربة متخصصة تبني على منظومة الخصوصية والأمان المعتمدة في تشات "جي بي تي"، مع إضافة طبقات حماية مصممة خصيصًا للبيانات الصحية الحساسة.





تجربة صحية



وبحسب موقع "أوبن إيه آي"،تتيح تجربة ChatGPT Health للمستخدمين ربط سجلاتهم الطبية وتطبيقات الصحة بشكل آمن بحيث تستند الردود إلى الإجابة الصحية الدقيقة لكل مستخدم. ويهدف هذا النهج إلى مساعدة الأفراد على فهم نتائج الفحوصات الطبية، والاستعداد لمواعيد الأطباء، وتحليل بيانات اللياقة والتغذية، أو اتخاذ قرارات أكثر وعياً بشأن نمط الحياة، مع التأكيد على أن هذه التجربة مصممة لدعم الرعاية الصحية لا لاستبدال الأطباء أو تقديم تشخيص أو علاج طبي.

دعم طبي



أوضحت الشركة أن الخصوصية والأمان يشكلان جوهر تصميم ChatGPT Health، إذ تعتمد التجربة على بنية أمان متقدمة، ويمكن للمستخدمين تعزيز مستوى الأمان عبر تفعيل المصادقة متعددة العوامل، كما يمكنهم التحكم الكامل في البيانات المتصلة، بما في ذلك إلغاء الوصول إلى السجلات الطبية أو فصل التطبيقات في أي وقت.





وجاء تطوير ChatGPT Health بالتعاون مع أكثر من 260 طبيبًا من 60 دولة وتخصصات متعددة، شاركوا في تقييم مئات الآلاف من إجابات النموذج خلال العامين الماضيين، بهدف ضمان السلامة والوضوح والدقة وتوجيه المستخدم لمراجعة المختصين عند الحاجة.



