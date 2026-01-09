السبت 10 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

«جوجل» تطلق «AI Inbox» لتسهيل إدارة البريد الإلكتروني

«جوجل» تطلق «AI Inbox» لتسهيل إدارة البريد الإلكتروني
10 يناير 2026 00:54

أجرت شركة «جوجل» تغييراً جوهرياً في طريقة عمل خدمة (Gmail) بإطلاق ميزة «AI Inbox»، التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل قوائم الرسائل التقليدية إلى ملخصات ذكية، وتقديم اقتراحات فورية مثل «إعادة جدولة المواعيد» لمساعدة المستخدمين على إدارة البريد المزدحم بفعالية أكبر.
وبدأت الشركة بطرح الميزة تجريبياً للحسابات الشخصية في الولايات المتحدة عبر المتصفحات (باستثناء حسابات Workspace حالياً)، كما أعلنت في الوقت نفسه عن توفير مجموعة من المزايا التي كانت «حصرية ومدفوعة» لجميع المستخدمين مجاناً، وتشمل: أداة صياغة الرسائل (Help Me Write)، والردود المقترحة المخصصة، وتلخيص سلاسل المحادثات الطويلة.
وأوضحت «جوجل» في بيان أن مشتركي باقات (Google One AI Pro) و(Ultra) في الولايات المتحدة سيحصلون على مزايا إضافية، منها تدقيق لغوي متقدم، وملخصات تظهر ضمن نتائج البحث، وإمكانية استرجاع ذكي للمعلومات من البريد الإلكتروني.
كما أشارت إلى أن المستخدمين يمكنهم تعطيل خصائص الذكاء الاصطناعي يدوياً، مع التنبيه إلى أن ذلك قد يؤثر على بعض الأدوات الأخرى مثل التدقيق الإملائي.

المصدر: وام
