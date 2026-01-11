الإثنين 12 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"جوجل" تضيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي إلى صندوق الوارد في "جيميل"

"جوجل" تضيف إمكانيات الذكاء الاصطناعي إلى صندوق الوارد في "جيميل"
11 يناير 2026 12:33

كشفت شركة التكنولوجيا الأميركية جوجل عن تطوير صندوق الوارد في خدمة البريد الإلكتروني جيميل لإضافة قدرات الذكاء الاصطناعي إليه، بهدف  السماح بضبط إعدادات صندوق الوارد بما يتفق مع أولويات وأنشطة كل مستخدم، بحيث يعرض صندوق الوارد دائما الرسائل وفقا لأهميته بالنسبة للمستخدم في ضوء استخداماته السابقة. كما أطلقت جوجل خدمة "نظرة عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي (أيه.آي أوفر فيو) للبحث في البريد الإلكتروني وخاصية "التدقيق اللغوي"  لتصحيح الأخطاء اللغوية في الرسائل. كما تتيح خدمة جيميل لجميع المستخدمين العديد من خصائص الذكاء الاصطناعي التي كانت متاحة للمستخدمين أصحاب الحسابات مدفوعة الاشتراك  فقط من قبل.
ويحتوي قسم "صندوق الوارد" الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي على قسمين: "مهام مقترحة" و"مواضيع للمتابعة". يعرض القسم الأول ملخصات لأهم رسائل البريد الإلكتروني التي تتطلب إجراء، مثل تذكير بفاتورة مستحقة الدفع غدا أو بضرورة الاتصال بالطبيب لتأكيد عنوانك البريدي حتى يتمكن من شحن وصفة طبية جديدة للمستخدم. سيجد المستخدم في قسم "المواضيع التي يجب متابعتها" تحديثات مثل "جار معالجة طلب إرجاع السلعة، وتم تسليم طلبك من القمصان و"كشف حسابك السنوي متاح الآن من البنك، مع تصنيف هذه التحديثات  ضمن فئات مختلفة، مثل "الشؤون المالية" و"المشتريات".
ونقل موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن بليك بارنز، نائب رئيس قسم المنتجات في جوجل، قوله: "هذه هي استجابتنا لجيميل، حيث ندعمك بشكل استباقي، ونوضح لك ما عليك فعله ومتى. لا تقلق، سيظل صندوق البريد الوارد التقليدي متاحا. هذه مجرد طريقة عرض جديدة يمكنك التبديل بينهما وقتما تشاء لتنظيم رسائلك الواردة." وتوفر جوجل خاصية صندوق الوارد المدعوم بالذكاء الاصطناعي حاليا بشكل تجريبي لمجموعة من المستخدمين الموثوقين قبل إتاحتها للجميع خلال الأشهر القادمة. ومع خاصية "نظرة عامة مدعومة بالذكاء الاصطناعي" الجديدة في بحث جيميل، يمكن للمستخدم البحث في صندوق الوارد باستخدام أسئلة بلغة طبيعية للحصول على إجابة سريعة، بدلا من الاعتماد على البحث التقليدي بالكلمات المفتاحية وفتح العديد من رسائل البريد للعثور على المعلومات التي يبحث عنها. 

المصدر: وكالات
