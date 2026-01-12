«جوجل» و«أبل» تبرمان صفقة ذكاء اصطناعي لنماذج جيميناي

أعلنت شركة ألفابت، اليوم الاثنين، أنها أبرمت صفقة مدتها عدة سنوات مع شركة أبل تقضي باعتماد الجيل التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بالشركة المصنعة لهواتف آيفون على نماذج جيميناي التابعة لجوجل.
وتشير هذه الشراكة إلى ثقة كبيرة في تقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل، بعد إطلاق أحدث إصدار من جيميناي الذي حظي بتقييمات ممتازة، مما زاد الضغط على المنافسين.
وستشغل نماذج جوجل ميزات «أبل إنتليجنس» التي تعتزم الشركة طرحها مستقبلا، ومنها نسخة محدثة من المساعد الافتراضي سيري والمقرر إطلاقها هذا العام.
وقالت جوجل في بيان «بعد تقييم دقيق، خلصت أبل إلى أن تقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل توفر الأساس الأمثل لنماذجها».
وأضافت «سيستمر تشغيل أبل إنتليجنس على أجهزة أبل وبرايفت كلاود كومبيت "خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها"، مع الحفاظ على معايير الخصوصية الرائدة التي تتبناها أبل».