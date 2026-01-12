«جوجل» و«أبل» تبرمان صفقة ذكاء اصطناعي لنماذج جيميناي

أعلنت شركة ألفابت، اليوم الاثنين، أنها أبرمت صفقة مدتها عدة سنوات مع شركة أبل تقضي باعتماد الجيل ​التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي ‌الخاصة بالشركة المصنعة لهواتف آيفون ​على نماذج جيميناي ⁠التابعة ‌لجوجل.

وتشير هذه الشراكة إلى ثقة كبيرة في تقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل، بعد ⁠إطلاق أحدث إصدار من ⁠جيميناي الذي حظي بتقييمات ممتازة، مما زاد الضغط على ​المنافسين.

وستشغل نماذج جوجل ميزات «أبل إنتليجنس» التي تعتزم الشركة طرحها مستقبلا، ومنها نسخة محدثة من المساعد ​الافتراضي سيري والمقرر إطلاقها ‍هذا العام.

وقالت جوجل في بيان «بعد تقييم دقيق، خلصت أبل إلى أن ‍تقنية الذكاء الاصطناعي من ⁠جوجل توفر ​الأساس الأمثل لنماذجها».

وأضافت «سيستمر تشغيل أبل ​إنتليجنس على أجهزة أبل ‍وبرايفت كلاود كومبيت "خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها"، مع الحفاظ على معايير الخصوصية الرائدة التي تتبناها أبل».