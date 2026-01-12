الثلاثاء 13 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

«جوجل» و«أبل» تبرمان صفقة ذكاء اصطناعي لنماذج جيميناي

«جوجل» و«أبل» تبرمان صفقة ذكاء اصطناعي لنماذج جيميناي
12 يناير 2026 21:08

أعلنت شركة ألفابت، اليوم الاثنين، أنها أبرمت صفقة مدتها عدة سنوات مع شركة أبل تقضي باعتماد الجيل ​التالي من نماذج الذكاء الاصطناعي ‌الخاصة بالشركة المصنعة لهواتف آيفون ​على نماذج جيميناي ⁠التابعة ‌لجوجل.
وتشير هذه الشراكة إلى ثقة كبيرة في تقنية الذكاء الاصطناعي من جوجل، بعد ⁠إطلاق أحدث إصدار من ⁠جيميناي الذي حظي بتقييمات ممتازة، مما زاد الضغط على ​المنافسين.
وستشغل نماذج جوجل ميزات «أبل إنتليجنس» التي تعتزم الشركة طرحها مستقبلا، ومنها نسخة محدثة من المساعد ​الافتراضي سيري والمقرر إطلاقها ‍هذا العام.
وقالت جوجل في بيان «بعد تقييم دقيق، خلصت أبل إلى أن ‍تقنية الذكاء الاصطناعي من ⁠جوجل توفر ​الأساس الأمثل لنماذجها».
وأضافت «سيستمر تشغيل أبل ​إنتليجنس على أجهزة أبل ‍وبرايفت كلاود كومبيت "خدمة الحوسبة السحابية الخاصة بها"، مع الحفاظ على معايير الخصوصية الرائدة التي تتبناها أبل».

