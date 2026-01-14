"آبل" تُطلق منظومة إبداعية متكاملة لصُنّاع المحتوى

أبوظبي (الاتحاد)أعلنت شركة آبل عن إطلاق باقة اشتراك جديدة تحمل اسم «Creator Studio»، تستهدف صنّاع المحتوى والمبدعين، وتوفر مجموعة من التطبيقات الاحترافية إلى جانب محتوى مميز لتطبيقات iWork.

تفاصيل الاشتراك والتكلفة

تُتاح باقة Creator Studio بسعر 12.99 دولارًا شهريًا أو 129 دولارًا سنويًا. كما يمكن للطلاب الجامعيين والمعلمين الاشتراك بسعر مخفّض يبلغ 2.99 دولار شهريًا أو 29.99 دولارًا سنويًا. وستكون الباقة متاحة ابتداءً من 28 يناير، مع فترة تجريبية مجانية لمدة شهر لجميع المشتركين الجدد.

باقة اشتراك موحّدة للتطبيقات الإبداعية

تهدف Apple Creator Studio، وفق ما أعلنت "أبل"، إلى تمكين المستخدمين من الوصول إلى منظومة متكاملة لتحرير الفيديو، وتأليف الموسيقى، وتعديل الصور، وإنتاج المحتوى المرئي عبر اشتراك واحد يدمج التطبيقات الاحترافية في بيئة عمل موحّدة. وتقول الشركة إن هذه الباقة تعكس الدور المتنامي لأجهزة Mac وiPad وiPhone في عمل ملايين المبدعين حول العالم، من خلال إتاحة تجربة إبداعية متصلة تساعدهم على تحويل الأفكار الفنية إلى أعمال منجزة، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين.

التطبيقات المشمولة في الباقة

تتضمن الباقة إمكانية الوصول إلى Final Cut Pro وLogic Pro وPixelmator Pro على أجهزة ماك وآيباد، إضافة إلى Motion وCompressor وMainStage على أجهزة ماك. كما تشمل محتوى احترافيًا إضافيًا لتطبيقات Keynote وPages وNumbers. وأشارت آبل إلى أن تطبيق Freeform سينضم لاحقًا إلى الباقة على أجهزة آيفون وآيباد وماك.

ميزات جديدة في Final Cut Pro

يحصل Final Cut Pro على ماك وآيباد على ميزات متقدمة، من بينها البحث عبر النصوص Transcript Search لتحديد المقاطع الصوتية بسرعة، والبحث البصري Visual Search للعثور على لحظات محددة عبر وصفها نصيًا، إلى جانب ميزة Beat Detection لمزامنة التحرير مع الإيقاع. كما يتضمن إصدار الآيباد أدوات إضافية مثل Montage Maker لبدء عمليات التحرير بسرعة وAuto Crop لإعادة تأطير المحتوى تلقائيًا.

تحديثات Logic Pro

يشهد Logic Pro مجموعة من التحسينات الجديدة، تشمل Synth Player، وميزة Chord ID للتعرف على الأوتار الموسيقية، ومكتبة أصوات جديدة، بالإضافة إلى البحث باستخدام اللغة الطبيعية، وغيرها من الأدوات التي تعزز تجربة الإنتاج الموسيقي.

إمكانات MainStage

تمنح باقة Creator Studio المشتركين أيضًا الوصول إلى تطبيق MainStage، الذي يحوّل أجهزة ماك إلى آلة موسيقية متكاملة أو معالج صوتي أو منصة احترافية لعزف الغيتار، ما يعزز استخدامه في العروض الحية والاستوديوهات.

بهذه الخطوة، تسعى آبل إلى تقديم حل اشتراك متكامل يجمع أدوات الإبداع المرئي والصوتي في باقة واحدة، موجهة للمحترفين والهواة على حد سواء.