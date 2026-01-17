ثروة ماسك في مواجهة "أوبن إيه آي".. دعوى تاريخية بمليارات الدولارات

يسعى قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك إلى الحصول على ما يصل إلى 109 مليارات و400 مليون دولار من شركة "أوبن أيه آي" المطورة لتطبيق "تشات جي بي تي" من خلال القضاء، على أساس أنه مستحق "لأرباح غير مشروعة" نابعة من دعمه المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي كشريك مؤسس.



واستشهد محامو ماسك في مستندات قدموها للمحكمة بكاليفورنيا، أمس الجمعة، بتقييم لخبير في النزاع القانوني، المستمر منذ عام 2024.

ويزعم ماسك أنه حرم بشكل غير قانوني من قيمة استثماراته. وترفض "أوبن أيه آي" هذه الادعاءات.

ووفقاً للخبير الذي استشاره الفريق القانوني لماسك، ساهم الملياردير بمبلغ 38 مليون دولار في التمويل المبكر لـ "أوبن أيه آي"، بالإضافة إلى اتصالات صناعية رئيسية وخبرة تقنية.



واستناداً إلى تلك المساهمات، يذكر الخبير أن ماسك يستحق حصة من القيمة الحالية لـ"أوبن أيه آي"، والتي تقدر بين 65.5 مليار دولار و109 مليارات و430 مليون دولار.





وتظهر وثائق المحكمة أن ماسك يسعى للحصول على ما بين 13.3 مليار دولار و 25.06 مليار دولار من شركة مايكروسوفت، الشريك والمستثمر الأكبر لـ "أوبن أيه آي".