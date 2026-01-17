الأحد 18 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ثروة ماسك في مواجهة "أوبن إيه آي".. دعوى تاريخية بمليارات الدولارات

ثروة ماسك في مواجهة "أوبن إيه آي".. دعوى تاريخية بمليارات الدولارات
17 يناير 2026 16:50

 يسعى قطب التكنولوجيا الملياردير إيلون ماسك إلى الحصول على ما يصل إلى 109 مليارات و400 مليون دولار من شركة  "أوبن أيه آي" المطورة لتطبيق "تشات جي بي تي" من خلال القضاء، على أساس أنه مستحق "لأرباح غير مشروعة" نابعة من دعمه المبكر لشركة الذكاء الاصطناعي كشريك مؤسس.

واستشهد محامو ماسك في مستندات قدموها للمحكمة بكاليفورنيا، أمس الجمعة، بتقييم لخبير في النزاع القانوني، المستمر منذ عام 2024.

ويزعم ماسك أنه حرم بشكل غير قانوني من قيمة استثماراته. وترفض "أوبن أيه آي" هذه الادعاءات.

أخبار ذات صلة
«ChatGPT Health».. مساعد صحي ذكي
بلاكستون تستثمر 4 مليارات يورو بمركز بيانات في ألمانيا

ووفقاً للخبير الذي استشاره الفريق القانوني لماسك، ساهم الملياردير بمبلغ 38 مليون دولار في التمويل المبكر لـ "أوبن أيه آي"، بالإضافة إلى اتصالات صناعية رئيسية وخبرة تقنية.

واستناداً إلى تلك المساهمات، يذكر الخبير أن ماسك يستحق حصة من القيمة الحالية لـ"أوبن أيه آي"، والتي تقدر بين 65.5 مليار دولار و109 مليارات و430 مليون دولار.

وتظهر وثائق المحكمة أن ماسك يسعى للحصول على ما بين 13.3 مليار دولار و 25.06 مليار دولار من شركة مايكروسوفت، الشريك والمستثمر الأكبر لـ "أوبن أيه آي".

المصدر: وكالات
إيلون ماسك
الذكاء
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
ثاني بن أحمد الزيودي
اقتصاد
"يوم التجارة والاستثمار الإماراتي الكاميروني" يستكشف فرص بناء شراكات جديدة
اليوم 12:36
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
علوم الدار
"طرق دبي" تتسلم 250 حافلة جديدة بينها 40 كهربائية
اليوم 12:30
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
الرياضة
«جودو الإمارات» يتصدر «دولية العين» بـ 36 ميدالية
اليوم 12:30
تطبيقات رئيسية للشبكات الاجتماعية على هاتف ذكي
الذكاء الاصطناعي
تراجع تنزيل التطبيقات في العالم خلال العام الماضي
اليوم 12:16
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
الرياضة
باوليني تتقدم بسلاسة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
اليوم 12:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©