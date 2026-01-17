«ChatGPT Health».. مساعد صحي ذكي

مع تنامي الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، بدأت الأدوات الرقمية تدخل مجالات كانت حكرًا على المتخصصين، ومن بينها المجال الصحي. وفي هذا السياق، برزت ميزة ChatGPT Health كمحاولة لتقديم دعم صحي معلوماتي، يركّز على التوعية والإرشاد، دون أن يتجاوز حدوده ليصبح بديلاً عن الطبيب.

تتيح الميزة للمستخدمين طرح أسئلة تتعلق بالصحة العامة، وفهم الأعراض الشائعة، وشرح بعض المصطلحات الطبية بلغة مبسطة. وهي مصممة لمساعدة الأشخاص على تكوين صورة أوضح عن حالتهم الصحية، أو الاستعداد بشكل أفضل قبل زيارة الطبيب، لا لاتخاذ قرارات علاجية أو تشخيصية.

وتشدد الجهات المطوّرة على أن ChatGPT Health لا يقدّم تشخيصًا طبيًا، ولا يصف أدوية، ولا يقترح خطط علاج، بل يوجّه المستخدم دائمًا إلى استشارة مختص عند وجود أعراض مقلقة أو حالات صحية قائمة. ويأتي هذا التوجه في ظل مخاوف متزايدة من إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، وما قد يترتب عليه من مخاطر صحية.

ويرى مختصون أن القيمة الحقيقية لهذه الميزة تكمن في دورها التثقيفي، إذ تساعد على رفع مستوى الوعي الصحي، وتبسيط المعلومات المعقّدة، والتمييز بين الحالات التي يمكن التعامل معها كإرشادات عامة، وتلك التي تستدعي تدخلاً طبيًا مباشرًا. كما تتيح للمستخدم صياغة أسئلته الطبية بشكل أوضح، ما قد يسهم في تحسين جودة التواصل مع الأطباء.

في المقابل، يحذر خبراء من الاعتماد الكامل على هذه الأدوات، مؤكدين أن الخبرة الطبية لا يمكن استبدالها بخوارزمية، مهما بلغت دقتها. فالتفاوُت بين الأجسام البشرية، والتاريخ الصحي، والعوامل النفسية، كلها عناصر لا يمكن للذكاء الاصطناعي تقييمها بشكل كامل.

وتعكس ChatGPT Health اتجاهًا عالميًا نحو توظيف الذكاء الاصطناعي كوسيلة مساعدة في الرعاية الصحية، لا كطرف بديل عنها. فبين التطور التقني والحاجة إلى السلامة الطبية، يبقى التحدي الأكبر هو تحقيق التوازن، بحيث يستفيد المستخدم من التكنولوجيا، دون أن تتحول إلى مصدر خطر أو معلومات مضللة.