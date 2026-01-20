إيرادات "أوبن أيه آي" تقفز إلى أكثر من 20 مليار دولار في 2025

قالت سارة فراير، المديرة المالية لشركة أوبن.إيه.آي، إن الإيرادات السنوية للشركة تجاوزت 20 مليار دولار في 2025 صعوداً من ستة مليارات في 2024 بفضل التوسع في قدرات الحوسبة.
وقالت فراير في مدونة، إن سعة الحوسبة في أوبن.إيه.آي ارتفعت إلى 1.9 جيجاوات في 2025 من 0.6 جيجاوات في 2024، مضيفة أن أرقام المستخدمين النشطين الأسبوعية واليومية للشركة المدعومة من مايكروسوفت تواصل بلوغ أعلى مستوياتها على الإطلاق.
وقالت أوبن.إيه.آي الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في عرض الإعلانات في تشات.جي.بي.تي لبعض المستخدمين الأميركيين، مما يكثف الجهود المبذولة لتوليد إيرادات من روبوت الدردشة الآلي للذكاء الاصطناعي لتمويل التكاليف المرتفعة لتطوير التكنولوجيا.