الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

الإيسيسكو تطلق سلسلة «العقليات الرقمية» لتعزيز وعي الطلبة بالذكاء الاصطناعي

الإيسيسكو تطلق سلسلة «العقليات الرقمية» لتعزيز وعي الطلبة بالذكاء الاصطناعي
24 يناير 2026 17:01

أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «الإيسيسكو» بالشارقة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت سلسلة معرفية جديدة بعنوان «العقليات الرقمية» تستهدف طلبة الجامعات من مختلف التخصصات بهدف تعزيز وعيهم بالذكاء الاصطناعي وبناء فهم عميق لتطبيقاته وتأثيراته المتنامية على التعليم والعمل والمؤسسات.

تأتي هذه المبادرة، التي تنفذ في مقر المكتب بالشارقة، استجابةً للتحولات المتسارعة التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وسعياً إلى تمكين الطلبة من الانتقال من مجرد استخدام الأدوات الرقمية إلى بناء وعي نقدي ومسؤول بدور الإنسان في عصر التحول الرقمي مع التركيز على البعد الإنساني والأخلاقي للتقنيات الحديثة.

تتضمن سلسلة «العقليات الرقمية» 3 ورش عمل مترابطة تبدأ بجلسة «فك شيفرة الذكاء الاصطناعي» التي تتناول المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية والأطر الأخلاقية تليها ورشة «مايكروسوفت كوبايلوت» التي تركّز على مهارات التفاعل الذكي مع أدوات الذكاء الاصطناعي وصياغة الأوامر لرفع الإنتاجية وتُختتم بجلسة «الذكاء الاصطناعي الوكيلي» التي تستشرف مستقبل العمل في ظل الأنظمة الذكية وتحوّل أدوار الإنسان ومسؤولياته.

المصدر: وام
الإيسيسكو
الذكاء الاصطناعي
الشارقة
التعليم
التحول الرقمي
