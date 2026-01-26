"مايكروسوفت" تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها للذكاء الاصطناعي

كشفت شركة مايكروسوفت، اليوم الاثنين، عن الجيل الثاني من شريحة الذكاء الاصطناعي التي تنتجها داخل الشركة، إلى جانب أدوات برمجة تستهدف إحدى كبرى المزايا التنافسية التي تقدمها شركة "إنفيديا" للمطورين.

وقالت مايكروسوفت إن شريحة "مايا 200" الجديدة ستبدأ العمل هذا الأسبوع في مركز بيانات بولاية أيوا، مع وجود خطط لموقع ثانٍ في ولاية أريزونا. ​

وهذا هو الجيل الثاني من شريحة ذكاء اصطناعي تحمل اسم "مايا"، طرحتها مايكروسوفت في عام 2023.

وتأتي "مايا 200" في وقت تنتج فيه شركات الحوسبة السحابية الكبرى، مثل مايكروسوفت وجوجل المملوكة لشركة ألفابت، وأمازون ويب سيرفيسز المملوكة لأمازون دوت كوم، وهي من بين أكبر عملاء إنفيديا، شرائحها الخاصة.

وحظيت جوجل، على وجه الخصوص، باهتمام عملاء إنفيديا الرئيسيين مثل ميتا ​بلاتفورمز، التي تعمل عن كثب مع جوجل لسد واحدة من كبرى فجوات البرمجيات بين عروض شرائح الذكاء الاصطناعي من جوجل وإنفيديا.

وأضافت مايكروسوفت أنها ستقدم مع شريحة مايا الجديدة حزمة من الأدوات لبرمجتها. ​ويشمل ذلك "ترايتون"، وهي أداة برمجة مفتوحة المصدر بإسهامات كبيرة من شركة "أوبن إيه.آي" التي أنشأت روبوت الدردشة ذائع الصيت "تشات جي.بي.تي"، والتي تتولى نفس ‍مهام "كودا"، وهي أداة برمجة إنفيديا التي يقول كثير من محللي وول ستريت إنها تمثل أكبر ميزة تنافسية لدى الشركة.

وعلى غرار رقائق "فيرا روبين" الرائدة المرتقبة من إنفيديا، والتي كشفت عنها هذا الشهر، فإن شريحة "مايا 200" من مايكروسوفت تصنعها شركة تايوان سيميكوندكتور مانيوفاكتشورينج كومباني (تي إس إم سي) باستخدام تقنية 3 نانومترات لتصنيع الرقائق، وستستخدم رقائق ذاكرة ذات نطاق ترددي مرتفع، وإن كانت من جيل أقدم وأبطأ من رقائق إنفيديا التالية.