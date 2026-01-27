الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

إنفيديا تكشف عن نماذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالطقس

إنفيديا تكشف عن نماذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالطقس
27 يناير 2026 10:03

كشفت شركة إنفيديا عن منظومة Earth-2 الجديدة للتنبؤ بالطقس، وهي مجموعة متكاملة من نماذج الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تقديم توقعات أسرع وأكثر دقة.
ووفقاً لموقع "تك كرانش" تشمل المنظومة نماذج للتنبؤ قصير المدى وطويل المدى ودمج البيانات العالمية، لتوفير صورة مباشرة لحالة الطقس في آلاف المواقع حول العالم، مع إمكانية معالجة البيانات بسرعة باستخدام وحدات المعالجة الرسومية بدلاً من الاعتماد على الحواسيب العملاقة التقليدية. وقد أعلنت الشركة عن هذه المنظومة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للأرصاد الجوية في هيوستن بولاية تكساس.

 

يُعد نموذج Earth-2 Medium Range الأكثر تطوراً في المنظومة، ويتفوق على نموذج GenCast التابع لشركة جوجل ديب مايند في أكثر من سبعين متغيراً جوياً. ويعتمد هذا النموذج على بنية جديدة تعرف باسم Atlas، ويهدف إلى تبسيط استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس بعيداً عن النماذج المعقدة المصممة خصيصاً لحالات محددة.

أخبار ذات صلة
"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة في الدولة
طقس الإمارات المتوقع غداً

تشمل المنظومة أيضاً نموذج Nowcasting للتنبؤات قصيرة المدى من صفر إلى ست ساعات، لمساعدة خبراء الأرصاد على تقدير تأثير العواصف والظواهر الجوية الخطرة، بالإضافة إلى نموذج Global Data Assimilation الذي يدمج بيانات محطات الطقس وبالونات الرصد لتكوين صور مباشرة لحالة الطقس حول العالم. ويتيح هذا النموذج العمل بسرعة فائقة مقارنة بالحواسيب العملاقة التقليدية، ما يوسع نطاق الاستفادة من التنبؤات الجوية المتقدمة حتى للدول الصغيرة أو التي تفتقر لموارد حوسبة ضخمة.

 

وتنضم هذه النماذج الجديدة إلى نموذجين سابقين هما CorrDiff، الذي يحول التنبؤات منخفضة الدقة إلى توقعات عالية الدقة، وFourCastNet 3، الذي يركز على متغيرات جوية محددة مثل الحرارة والرياح والرطوبة.


المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطقس
الأرصاد
الأرصاد الجوية
آخر الأخبار
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اقتصاد
«أدنوك» و«طاقة» تُبرمان اتفاقية لتمكين مشاريع «تعزيز» للكيماويات والوقود الانتقالي
اليوم 12:32
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
الرياضة
«الشارقة للرياضات البحرية» يناقش الخطط الاستراتيجية لعام 2026
اليوم 12:29
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
علوم الدار
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تحتفي بالعلاقات الإماراتية الكويتية
اليوم 12:02
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
الرياضة
دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقاتل على مقعد من الـ 6 المفتوحة
اليوم 12:02
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
الذكاء الاصطناعي
"أوبن ايه آي" تعزز البحث العلمي بمنصة ذكاء اصطناعي مجانية
اليوم 11:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©