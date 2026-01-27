إنفيديا تكشف عن نماذج ذكاء اصطناعي للتنبؤ بالطقس

كشفت شركة إنفيديا عن منظومة Earth-2 الجديدة للتنبؤ بالطقس، وهي مجموعة متكاملة من نماذج الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تقديم توقعات أسرع وأكثر دقة.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" تشمل المنظومة نماذج للتنبؤ قصير المدى وطويل المدى ودمج البيانات العالمية، لتوفير صورة مباشرة لحالة الطقس في آلاف المواقع حول العالم، مع إمكانية معالجة البيانات بسرعة باستخدام وحدات المعالجة الرسومية بدلاً من الاعتماد على الحواسيب العملاقة التقليدية. وقد أعلنت الشركة عن هذه المنظومة خلال الاجتماع السنوي للجمعية الأميركية للأرصاد الجوية في هيوستن بولاية تكساس.





يُعد نموذج Earth-2 Medium Range الأكثر تطوراً في المنظومة، ويتفوق على نموذج GenCast التابع لشركة جوجل ديب مايند في أكثر من سبعين متغيراً جوياً. ويعتمد هذا النموذج على بنية جديدة تعرف باسم Atlas، ويهدف إلى تبسيط استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بالطقس بعيداً عن النماذج المعقدة المصممة خصيصاً لحالات محددة.





تشمل المنظومة أيضاً نموذج Nowcasting للتنبؤات قصيرة المدى من صفر إلى ست ساعات، لمساعدة خبراء الأرصاد على تقدير تأثير العواصف والظواهر الجوية الخطرة، بالإضافة إلى نموذج Global Data Assimilation الذي يدمج بيانات محطات الطقس وبالونات الرصد لتكوين صور مباشرة لحالة الطقس حول العالم. ويتيح هذا النموذج العمل بسرعة فائقة مقارنة بالحواسيب العملاقة التقليدية، ما يوسع نطاق الاستفادة من التنبؤات الجوية المتقدمة حتى للدول الصغيرة أو التي تفتقر لموارد حوسبة ضخمة.





وتنضم هذه النماذج الجديدة إلى نموذجين سابقين هما CorrDiff، الذي يحول التنبؤات منخفضة الدقة إلى توقعات عالية الدقة، وFourCastNet 3، الذي يركز على متغيرات جوية محددة مثل الحرارة والرياح والرطوبة.





