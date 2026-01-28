الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

وداعاً للبحث التقليدي.. جوجل تدخل عصر المحادثة الذكية

وداعاً للبحث التقليدي.. جوجل تدخل عصر المحادثة الذكية
28 يناير 2026 10:04

أعلنت شركة جوجل عن تحديث جديد يهدف إلى جعل تجربة البحث أكثر سهولة وتفاعلاً. حيث أصبح بإمكان المستخدم متابعة سؤاله والدخول في محادثة مباشرة مع الذكاء الاصطناعي للحصول على شرح أوضح وأشمل.

ووفقاً لموقع "تك كرانش" تتيح الميزة الجديدة الانتقال بسلاسة من الملخص السريع الذي يظهر أعلى نتائج البحث إلى محادثة كاملة تشرح الموضوع خطوة بخطوة، وتجيب على الأسئلة الإضافية دون الحاجة للتنقل بين مواقع متعددة.

وأوضحت جوجل أن كثيراً من عمليات البحث تكون بسيطة، مثل معرفة حالة الطقس أو نتيجة مباراة، لكن بعض المواضيع تتطلب فهماً أعمق. وهنا يأتي دور المحادثة الذكية التي تساعد المستخدم على استكشاف الموضوع بسهولة ودون عناء.

 

اقرأ أيضاً.. نهاية عناوين "جيميل" المحرجة.. "جوجل" تقترب من إتاحة تغيير اسم البريد الإلكتروني

كما أعلنت الشركة أن نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Gemini 3 سيصبح النموذج الأساسي لهذه الميزة، ليقدّم إجابات أدق وأكثر وضوحاً مباشرة داخل صفحة البحث.

ويأتي هذا التحديث ضمن توجه جوجل لتحويل محرك البحث من مجرد عرض روابط ونتائج إلى تجربة تفاعلية أقرب إلى الحديث الطبيعي، تفهم المستخدم وتواكب احتياجاته بشكل أفضل.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
جيميني
الذكاء الاصطناعي
جوجل
الذكاء
