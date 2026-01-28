محادثات أذكى وخصوصية أعلى.. ترقية جديدة في تشات جي بي تي

تختبر شركة "أوبن إيه آي" تحديثاً جديداً طال انتظاره لميزة المحادثات المؤقتة في روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم دون المساس بالخصوصية.

وبحسب التحديث الجديد، ستسمح المحادثات المؤقتة بالاحتفاظ بتخصيصات المستخدم مثل الأسلوب وبعض إعدادات الذاكرة، مع التأكيد على أن هذه المحادثات لن تؤثر على الحساب أو تُحفظ ضمن سجل الدردشة.

المحادثات المؤقتة

والمحادثة المؤقتة هي وضع في "تشات جي بي تي" يبدأ فيه المستخدم جلسة جديدة، حيث لا يعتمد التطبيق على أي محادثات سابقة أو ذكريات محفوظة، حتى لو كانت خاصية الذاكرة مفعّلة. كما لا تظهر هذه المحادثات في سجل الدردشة.



ومع التحديث الجديد، ستظل المحادثة مؤقتة، لكنها ستتمكن من الاستفادة من تفضيلات المستخدم الشخصية مثل أسلوب الرد ونبرة الحديث، مع إمكانية إيقاف هذا الخيار في أي وقت.

ولبدء محادثة مؤقتة، يحتاج المستخدم إلى فتح محادثة جديدة، ثم النقر على زر يحمل اسم "Temporary" في الزاوية العلوية اليمنى من نافذة الدردشة، بحسب موقع "Bleeping ."Computer

الخصوصية والسلامة



ولأسباب تتعلق بالسلامة، قد تحتفظ "أوبن إيه آي" بنسخة من المحادثة لمدة تصل إلى 30 يوماً، قبل حذفها نهائياً.



