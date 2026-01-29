الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

تزامناً مع حدث فلكي نادر.. ماسك يدرس طرح «سبيس إكس» للاكتتاب العام في عيد ميلاده

إيلون ماسك
29 يناير 2026 08:46

تتطلع شركة "سبايس اكس" للاستكشاف والنقل الفضائي لطرح أسهمها للاكتتاب العام في منتصف يونيو، وفق ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز، وذلك تزامنا مع حدث فلكي نادر، إضافة إلى تاريخ عيد ميلاد مؤسسها إيلون ماسك الذي يسعى لجمع مبلغ قياسي قدره 50 مليار دولار. 
وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر مطلعة، إلى أن الشركة تخطط لطرح أسهمها في البورصة مع ظهور كوكبي المشتري والزهرة متقاربين جدا في السماء، وهو اقتران سيحدث للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات في الفترة من 8 إلى 9 يونيو. 
وهذا الموعد الذي أشار التقرير إلى أنه قابل للتغيير، قريب أيضا من تاريخ 28 يونيو، وهو يوم عيد ميلاد ماسك الرابع والخمسين. 
وتسعى "سبايس اكس" إلى جمع ما يصل إلى 50 مليار دولار بقيمة سوقية تبلغ 1,5 تريليون دولار، وفقا لفايننشال تايمز. 
وتهيمن شركة "سبايس اكس" على سوق إطلاق الصواريخ الفضائية بفضل صواريخها القابلة لإعادة الاستخدام، كما انها تمتلك شبكة أقمار اصطناعية من خلال ستارلينك.

المصدر: وكالات
سبيس إكس
الفلك
إيلون ماسك
