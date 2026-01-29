الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

"تسلا" تستثمر ملياري دولار في "إكس إيه.آي"

"تسلا" تستثمر ملياري دولار في "إكس إيه.آي"
29 يناير 2026 09:55

قالت شركة تسلا إنها ستستثمر ملياري دولار في شركة إكس إيه.آي للذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك، وإن خطط إنتاج سيارة الأجرة ذاتية القيادة (سايبركاب) تسير على الطريق الصحيح هذا العام.
وتدعم هذه الأنباء خطة ماسك لتحويل تسلا من شركة تصنيع سيارات كهربائية إلى شركة ذكاء اصطناعي، وهو أمر أساسي لتقديرات قيمة الشركة البالغة حوالي ​1.5 تريليون دولار.
لكن خطة ماسك لتصنيع سيارات سايبركاب والروبوتات وشاحنات ⁠سيمي وسيارات ‌رودستر الرياضية ستتطلب سلسلة من الاستثمارات في المصانع سترفع النفقات الرأسمالية إلى أكثر من 20 مليار دولار هذا العام، حسبما قال المدير المالي للشركة فايباف تانيجا. وهذا أكثر من مثلي مبلغ 8.5 مليار دولار في عام 2025.
وارتفعت الأسهم ⁠بنحو 3.5 بالمئة في التداول بعد الإغلاق، لكنها قلصت مكاسبها ⁠بعد الإعلان عن تفاصيل النفقات الرأسمالية ليجري تداولها بارتفاع 1.8 بالمئة.
وتعاني أعمال تسلا في مجال السيارات الكهربائية، التي لا تزال تمثل معظم إيرادات الشركة الحالية، من ضغوط مع طرح المنافسين لطرز أحدث وغالبا بأسعار أقل. 
وانخفضت إيرادات تسلا بنحو ثلاثة بالمئة إلى ‍حوالي 94.83 مليار دولار في عام 2025، مما يمثل ⁠أول انخفاض سنوي في إيرادات الشركة.
ويزيد تركيز ​المستثمرين على اتجاه ماسك نحو تكنولوجيا القيادة الذاتية والروبوتات، وكان استثمار تسلا في إكس إيه.آي متوقعا منذ فترة طويلة. ​وقال محللون إن تسلا ستستفيد من نماذج شركة الذكاء الاصطناعي المتقدمة وقيمتها المتزايدة.
لكن ‍ماسك حذر من نقص متزايد في رقائق الذاكرة قد يعرقل خطط تسلا في السنوات القادمة، مضيفا أنه ينبغي عليها التفكير في بناء مصنع لإنتاج الرقائق لحماية نفسها.
واستحوذت شركات التكنولوجيا الأميركية على جزء كبير من إمدادات الرقائق في العالم مع البناء السريع للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى ارتفاع ‌الأسعار إذ تعطي الشركات المصنعة الأولوية لمكونات مراكز البيانات ذات الهامش الربحي الأعلى على حساب الأجهزة الاستهلاكية.

