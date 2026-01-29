عمالقة التكنولوجيا يدرسون استثمار 60 مليار دولار في "أوبن إيه آي"

ذكر موقع ذا إنفورميشن، الأربعاء، أن شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت تخوض محادثات لاستثمار ​ما يصل إلى 60 مليار دولار ‌في شركة أوبن أيه آي.



ونقل ​الموقع عن مصدر مطلع ⁠أن ‌إنفيديا، وهي مستثمر حالي تستخدم رقائقها في تشغيل نماذج أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي، ⁠تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى ⁠30 مليار دولار.



وقال التقرير إن مايكروسوفت، التي تدعم الشركة منذ ​فترة طويلة، تجري محادثات لاستثمار أقل من 10 مليارات دولار. وأضاف أن أمازون، التي ستكون مستثمراً جديداً، تعقد مناقشات ​لاستثمار أكثر من ‍10 مليارات دولار وربما أكثر من 20 مليار دولار.

وقال التقرير إن أوبن إيه آي ‍على وشك تلقي شروط ⁠الاستثمار من هذه ​الشركات.

وتواجه أوبن إيه آي ارتفاعاً في تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مع اشتداد المنافسة من ‌جوجل التابعة لشركة ألفابت.