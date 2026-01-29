الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

عمالقة التكنولوجيا يدرسون استثمار 60 مليار دولار في "أوبن إيه آي"

عمالقة التكنولوجيا يدرسون استثمار 60 مليار دولار في "أوبن إيه آي"
29 يناير 2026 11:41

ذكر موقع ذا إنفورميشن، الأربعاء، أن شركات إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت تخوض محادثات لاستثمار ​ما يصل إلى 60 مليار دولار ‌في شركة أوبن أيه آي.

ونقل ​الموقع عن مصدر مطلع ⁠أن ‌إنفيديا، وهي مستثمر حالي تستخدم رقائقها في تشغيل نماذج أوبن إيه آي للذكاء الاصطناعي، ⁠تجري محادثات لاستثمار ما يصل إلى ⁠30 مليار دولار.

وقال التقرير إن مايكروسوفت، التي تدعم الشركة منذ ​فترة طويلة، تجري محادثات لاستثمار أقل من 10 مليارات دولار. وأضاف أن أمازون، التي ستكون مستثمراً جديداً، تعقد مناقشات ​لاستثمار أكثر من ‍10 مليارات دولار وربما أكثر من 20 مليار دولار.
وقال التقرير إن أوبن إيه آي ‍على وشك تلقي شروط ⁠الاستثمار من هذه ​الشركات.
وتواجه أوبن إيه آي ارتفاعاً في تكاليف تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي مع اشتداد المنافسة من ‌جوجل التابعة لشركة ألفابت.

المصدر: وكالات
التكنولوجيا
أوبن أيه آي
