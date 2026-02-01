رئيس "إنفيديا ": شراكتنا مع "أوبن ايه آي" قائمة

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، أن التعاون مع شركة "أوبن ايه آي" قائم ومستمر، نافياً وجود توتر أو تعثّر في علاقة شركته بشركة أوبن ايه آي، مؤكدًا أن هذه الأنباء غير دقيقة ولا تعكس واقع الشراكة القائمة بين الطرفين، والتي قال إنها مستمرة وتشهد تعاونًا متواصلًا في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

جاءت تصريحات هوانغ بعد أن نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا مساء الجمعة أفاد بأن إنفيديا تدرس تقليص استثمارها في أوبن ايه آي . وكانت الشركتان قد أعلنتا في سبتمبر الماضي عن خطة تستثمر بموجبها إنفيديا ما يصل إلى 100 مليار دولار في OpenAI، إلى جانب بناء بنية تحتية حوسبية بقدرة 10 غيغاواط لدعم أعمال الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مخاوف تنافسية

بحسب التقرير، أشارت الصحيفة إلى أن الشركتين تعيدان تقييم طبيعة علاقتهما، دون أن يعني ذلك إنهاء التعاون بالكامل، مشيرة إلى أن المناقشات الأخيرة تركزت حول استثمار محتمل من إنفيديا بقيمة «عشرات المليارات» بدلًا من الرقم المعلن سابقًا.

الشراكة مستمرة

من جهته، قال متحدث باسم OpenAI للصحيفة إن الشركتين «تعملان بنشاط على استكمال تفاصيل الشراكة»، مؤكدًا أن إنفيديا «كانت ركيزة أساسية في إنجازات OpenAI منذ البداية، ولا تزال تشغّل أنظمتها اليوم، وستبقى عنصرًا محوريًا مع توسّع الشركة مستقبلًا».

هوانغ يرد من تايبيه: الاستثمار قائم

ووفقًا لوكالة بلومبيرج، سُئل هوانغ عن التقرير خلال زيارة إلى تايبيه، حيث شدد على أن إنفيديا «ستشارك بالتأكيد» في جولة التمويل الجديدة لـ OpenAI، واصفًا إياها بأنها «استثمار ممتاز».

وقال هوانغ: «سنستثمر مبلغًا كبيرًا من المال. أنا أؤمن بـ OpenAI، والعمل الذي تقوم به مذهل. إنها واحدة من أكثر الشركات تأثيرًا في عصرنا».

حجم الاستثمار

وفيما يخص حجم الاستشمار، فقد احجم هوانغ عن تحديد المبلغ المتوقع، موضحاً بأن الأمر متروك لألتمان.

وكانت وول ستريت جورنال قد أفادت في ديسمبر بأن OpenAI تسعى لجمع تمويل بقيمة 100 مليار دولار، بينما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز هذا الأسبوع أن شركات كبرى، من بينها إنفيديا وأمازون ومايكروسوفت وسوفت بنك، تجري محادثات للمشاركة في هذه الجولة الاستثمارية الضخمة.