"سبيس إكس" تستحوذ على إكس إيه.آي في صفقة قياسية

أعلنت شركة "سبيس إكس" استحواذها رسميًا على شركة "إكس إيه.آي" الناشئة في الذكاء الاصطناعي والمملوكة لإيلون ماسك،في صفقة قياسية بقيمة تُقدَّر بنحو 1.25 تريليون دولار وفقًا لوكالة بلومبرغ.



وقال ماسك إن الصفقة تهدف أساساً إلى تطوير مراكز بيانات تعمل من الفضاء، معتبراً أن الاعتماد على مراكز البيانات الأرضية لم يعد قادراً على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة اللازمة لتشغيل تقنيات الذكاء الاصطناعي دون أضرار بيئية ومجتمعية.





وأشار ماسك إلى أن المشروع سيتطلب إطلاق أعداد كبيرة من الأقمار الصناعية بشكل مستمر، ما يوفر تدفقاً طويل الأمد للإيرادات لشركة "سبيس إكس"، في وقت تواجه فيه "إكس إيه.آي" ضغوطًا مالية كبيرة مع إنفاق شهري يقارب مليار دولار.





ووفقاً لموقع "تك كرانش" يأتي الاندماج بينما تواصل "سبيس إكس" تطوير صاروخ Starship لمهمات القمر والمريخ، في حين تنافس "إكس إيه.آي" شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى مثل جوجل و"أوبن أيه آي".