إنجاز غير مسبوق.. روبوت بشري يسير 130 ألف خطوة على الجليد عند −53° مئوية

حققت شركة صينية إنجازًا غير مسبوق في عالم الروبوتات البشرية، بعدما نجح روبوتها G1 في السير ذاتياً أكثر من 130 ألف خطوة في ظروف مناخية قاسية عند −47.4 درجة مئوية (−53 فهرنهايت) في منطقة ألتاي بإقليم شينجيانغ شمال غربي الصين.





وخلال التجربة، رسم الروبوت شعار الألعاب الأولمبية الشتوية على مساحة بلغت نحو 186 متراً طولاً و100 متر عرضاً، في خطوة تُعد الأولى عالميًا لروبوت بشري يحقق مشياً مستمراً في هذا المستوى من البرد القارس.









معطف شتوي لحماية الروبوت



لمواجهة الظروف المتطرفة، زوّد المهندسون الروبوت بمعطف شتوي مبطن باللون البرتقالي وأغطية بلاستيكية للأرجل، لحماية المفاصل والمحركات والبطارية من التجمد. ويعكس هذا التجربة الاهتمام المتزايد في صناعة الروبوتات البشرية بالتحمّل البيئي والعمل خارج المختبرات.







ملاحة دقيقة على الجليد



ووفقاً لموقع "interestingengineering"اعتمد G1 على نظام Beidou الصيني للملاحة عبر الأقمار الصناعية لتحديد موقعه بدقة سنتيمترية، إلى جانب خوارزميات تخطيط مسار ذكية حافظت على توازنه أثناء الحركة فوق الأسطح الجليدية غير المستوية.





يبلغ طول الروبوت حوالي 127 سنتيمتراً ويزن نحو 35 كيلوغراماً، ويضم 23 إلى 43 محركاً للمفاصل بحسب النسخة، ويعمل ببطارية 9000 مللي أمبير/ساعة قابلة للتبديل السريع، توفر ما يصل إلى ساعتين من التشغيل، بسرعة مشي تقارب 4.5 أميال في الساعة.







إسلام العبادي(أبوظبي)