ألفابت تعتزم رفع إنفاقها على الـذكاء الاصطناعي إلى 185 مليار دولار

تعتزم شركة ألفابت، المالكة لجوجل، زيادة استثماراتها بشكل كبير مع احتدام المنافسة بين مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة العملاقة في مجال الإنترنت، إنها تتوقع أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي هذا العام بين 175 و185 مليار دولار، مقارنة بأكثر قليلاً من 90 مليار دولار في عام 2025.



ومن المتوقع أن يوجه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتنافس جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركات من بينها أوبن إيه آي مطورة تشات جي بي تي، وكذلك ميتا المالكة لفيسبوك.



وتروج جوجل لنظامها الخاص جيميني في مواجهة الأنظمة المنافسة، في حين اختارت شركة آبل مؤخراً نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل كأساس لنسخة أكثر تطوراً من مساعدها الصوتي سيري. وتتجاوز خطط استثمار ألفابت تلك الخاصة بشركة ميتا، التي توقعت إنفاقا رأسمالياً يتراوح بين 115 و135 مليار دولار هذا العام.