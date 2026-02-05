الجمعة 6 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ألفابت تعتزم رفع إنفاقها على الـذكاء الاصطناعي إلى 185 مليار دولار

ألفابت تعتزم رفع إنفاقها على الـذكاء الاصطناعي إلى 185 مليار دولار
5 فبراير 2026 08:20

تعتزم شركة ألفابت، المالكة لجوجل، زيادة استثماراتها بشكل كبير مع احتدام المنافسة بين مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي. وقالت الشركة العملاقة في مجال الإنترنت، إنها تتوقع أن يتراوح حجم الإنفاق الرأسمالي هذا العام بين 175 و185 مليار دولار، مقارنة بأكثر قليلاً من 90 مليار دولار في عام 2025.

ومن المتوقع أن يوجه الجزء الأكبر من هذا الإنفاق إلى مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتنافس جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي مع شركات من بينها أوبن إيه آي مطورة تشات جي بي تي، وكذلك ميتا المالكة لفيسبوك.

أخبار ذات صلة
"جيميني" يكسر حاجز 750 مليون مستخدم
"أنثروبيك" المنافسة لـ"أوبن إيه آي" تستهدف مجالات جديدة


وتروج جوجل لنظامها الخاص جيميني في مواجهة الأنظمة المنافسة، في حين اختارت شركة آبل مؤخراً نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بجوجل كأساس لنسخة أكثر تطوراً من مساعدها الصوتي سيري. وتتجاوز خطط استثمار ألفابت تلك الخاصة بشركة ميتا، التي توقعت إنفاقا رأسمالياً يتراوح بين 115 و135 مليار دولار هذا العام.

المصدر: وكالات
ألفابت
الذكاء الاصطناعي
آخر الأخبار
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
الرياضة
الكويتية غزلان حسن تحصد ذهبية المسدس في افتتاح رماية «عربية السيدات»
اليوم 20:34
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يبحث مع الدبلوماسيين السابقين توثيق ذاكرتهم الدبلوماسية ضمن ذاكرة الوطن
اليوم 20:31
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
الرياضة
«الطريق إلى دبي».. تحدٍ استثنائي في ليلة الفنون القتالية
اليوم 20:29
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
علوم الدار
هزاع بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مريم محمد سالمين رحمه الشامسي
اليوم 20:23
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
علوم الدار
رئيس الدولة والمستشار الألماني يبحثان علاقات التعاون ويشهدان إعلان مذكرات تفاهم
اليوم 20:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©