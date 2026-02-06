السبت 7 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"أوبن إيه آي" تطلق أول "وكيل" برمجي في الأمن السيبراني

شعار شركة "أوبن ايه آي"
6 فبراير 2026 21:27

"أوبن إيه آي" تطلق أول "وكيل" برمجي في الأمن السيبراني

أطلقت شركة "أوبن إيه آي" نموذجها الأحدث "GPT-5.3-Codex"، الذي يمثل نقلة نوعية في مجال البرمجة بعد انتقاله من كونه أداة لكتابة الأكواد إلى "شريك عمل ذكي" قادر على تنفيذ مهام معقدة ومتسلسلة.

يعد النموذج الجديد أول نظام يُصنف ضمن الفئة "عالية القدرة" في مجال الأمن السيبراني، ما تطلب تطبيق بروتوكولات أمان مشددة لضمان الاستخدام المسؤول في حماية الأنظمة واكتشاف الثغرات.

ويتميز النموذج بسرعة تتجاوز النماذج السابقة بنسبة 25% مع استهلاك أقل للموارد، بالإضافة إلى قدرته الفريدة على التفاعل المباشر وتعديل المسار دون فقدان السياق، الأمر الذي مكنه من تحقيق نتائج قياسية في اختبارات البرمجة العالمية مثل "SWE-Bench Pro".

يأتي هذا الإعلان في ظل منافسة قوية مع إطلاق شركة "أنثروبيك" لنموذجها المنافس "Claude Opus 4.6"، مما يعزز ريادة "أوبن إيه آي" في تطوير الوكلاء الأذكياء.

المصدر: وام
الذكاء الاصطناعي
وكيل
الأمن السيبراني
البرمجة
