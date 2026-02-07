تقنية لمراقبة الأمراض المزمنة خارج أسوار المستشفيات

أعلن تحالف SMART البحثي بين سنغافورة ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، إطلاق مشروع تعاوني جديد بعنوان التصوير القابل للارتداء لتحويل رعاية كبار السن (WITEC)، في خطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مراقبة الأمراض المزمنة وتوسيع نطاق الرعاية الصحية خارج أسوار المستشفيات.

ويقدم المشروع رؤية مستقبلية يتجاوز فيها التصوير بالموجات فوق الصوتية استخدامه التقليدي داخل المستشفيات، ليصبح تقنية قابلة للارتداء تتيح مراقبة المرضى المصابين بأمراض مزمنة، مثل ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب، بشكل مستمر وفي الوقت الحقيقي، سواء في المنازل أو أثناء التنقل. ومن شأن هذا التحول دعم الانتقال من الرعاية التفاعلية القائمة على الفحوصات المتقطعة، إلى رعاية وقائية شخصية تعتمد على المتابعة المستمرة والتدخل المبكر.

ويعد مشروع WITEC مبادرة رائدة تجمع بين تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء، والتصوير الطبي، وعلوم المواد، والبحث الطبي المتقدم. ويهدف إلى تطوير أول نظام تصوير بالموجات فوق الصوتية قابل للارتداء في العالم، قادر على إجراء تصوير قلبي متقطع لمدة تصل إلى 48 ساعة، بما يوفّر مراقبة مستمرة وتشخيصا أدق للأمراض القلبية المزمنة.

ويمتد البرنامج البحثي، الذي تقدر قيمته بعدة ملايين من الدولارات وعلى مدى سنوات متعددة، بدعم من المؤسسة الوطنية للبحوث في سنغافورة (NRF) ضمن برنامج التميز البحثي والتقني الجامعي. ويشارك في المشروع نخبة من الباحثين من MIT، وجامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU)، والجامعة الوطنية في سنغافورة (NUS)، فيما يتولى مستشفى تان توك سينغ (TTSH) دور الشريك السريري لتنفيذ التجارب السريرية والتحقق من فاعلية التصوير القلبي طويل الأمد في إدارة الأمراض القلبية المزمنة.

وقال بروس تايدور، الرئيس التنفيذي والمدير المؤقت لـSMART وأستاذ الهندسة البيولوجية والهندسة الكهربائية وعلوم الحاسوب في MIT، إن التصدي للتحديات المجتمعية الكبرى يتطلب تفكيرا مبتكرا ومتعدد التخصصات، مشيرا إلى أن مشروع WITEC يجسد نموذجا للتعاون البحثي القادر على إحداث أثر عملي واسع في مستقبل الرعاية الصحية داخل سنغافورة وخارجها.



بنية تحتية بحثية متقدمة

ولتسريع وتيرة التطوير، جهز مختبر WITEC بأحدث المعدات البحثية، من بينها أول طابعة ثلاثية الأبعاد دون الميكرومترية في جنوب شرق آسيا، إلى جانب نظام التصوير بالموجات فوق الصوتية Verasonics Vantage NXT 256، وهو الأول من نوعه في سنغافورة.

وتتيح الطابعة ثلاثية الأبعاد تصنيع مكونات بدقة دون الميكرومتر، ما يمكن الباحثين من تطوير مواد لاصقة حيوية وواجهات أجهزة متوافقة مع الجلد البشري بدقة عالية، بما يضمن ثبات الجهاز وجودة التصوير على المدى الطويل. كما يوفر نظام التصوير المتقدم إمكانات موسعة لتجربة تقنيات تصوير مخصصة ودمج نماذج تشخيصية معززة بالذكاء الاصطناعي، ما يفتح آفاقا جديدة للتصوير القلبي المستمر وطويل الأمد.



ثورة في رعاية الأمراض المزمنة

ويأتي إطلاق WITEC في وقت تشهد فيه سنغافورة والعالم ارتفاعا متسارعا في معدلات الأمراض المزمنة، لا سيما بين كبار السن. ورغم الانتشار الواسع للأجهزة القابلة للارتداء الاستهلاكية، مثل الساعات الذكية، فإن قدراتها تظل محدودة ولا توفر البيانات السريرية العميقة اللازمة لإدارة الأمراض المزمنة بفعالية.

وفي هذا السياق، يسعى مشروع WITEC إلى سد هذه الفجوة من خلال نظام تصوير بالموجات فوق الصوتية قابل للارتداء، يعتمد على تقنية لاصقة حيوية تتيح تصويرا متواصلًا لمدة تصل إلى 48 ساعة، ومدعوما بتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف المبكر، والمراقبة المستمرة، والتشخيص المبدئي من المنزل.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الابتكارات في تحسين نتائج المرضى، وتخفيف الضغط على الكوادر الطبية والمستشفيات، وخفض تكاليف الرعاية الصحية، عبر نقل جزء كبير من المتابعة الطبية إلى المنازل والمجتمعات المحلية.



تعاون علمي متعدد التخصصات

ويقود المشروع فريق من الباحثين البارزين من الولايات المتحدة وسنغافورة، برئاسة مشتركة تضم خبراء في الهندسة الميكانيكية والطبية، وعلوم المواد، والطب السريري، والذكاء الاصطناعي. ويؤكد القائمون على المشروع أن النهج المرحلي المعتمد سيسرّع تحويل الابتكارات البحثية إلى منصة متكاملة قابلة للاستخدام اليومي.

ومن المقرر أن تبدأ التجارب السريرية خلال العام الجاري بقيادة الدكتورة فايلوت هون، الاستشارية الأولى في مستشفى تان توك سينغ، على أن يتم خلال السنوات الثلاث المقبلة تطوير منصة متكاملة للتصوير القلبي القابل للارتداء، بالاعتماد على مواد لاصقة مبتكرة، ومواد نانوية متقدمة، ومحولات موجات فوق صوتية عالية الكفاءة.



أسامة عثمان (أبوظبي)