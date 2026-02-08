"واتساب" يختبر حفظ الصور والفيديوهات لمستخدمي "iOS"

أطلق تطبيق واتساب تحديثًا تجريبيًا جديدًا لمستخدمي هواتف آيفون عبر يتضمن إضافة مهمة طالما طالب بها المستخدمون، وتهدف إلى معالجة واحدة من أكثر المشكلات شيوعًا عند مشاركة الوسائط داخل المحادثات.

ما الجديد في واتساب على آيفون؟

يقدّم التحديث ميزة حفظ مسودات الصور ومقاطع الفيديو داخل الدردشات والمجموعات، ما يتيح للمستخدمين الاحتفاظ بجميع التعديلات التي يتم إجراؤها على الوسائط والعودة إليها لاحقًا من دون الحاجة إلى إعادة العمل من البداية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود واتساب لتحسين تجربة الاستخدام، لا سيما لمن يفضّلون إعداد المحتوى بعناية قبل إرساله.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

تظهر الميزة داخل محرر الوسائط في التطبيق، حيث تمت إضافة خيار للحفظ في أعلى الشاشة بجوار زر إرسال الوسائط بجودة عالية.

وبمجرد الضغط عليه، يتم حفظ الصورة أو الفيديو المعدّل مباشرة في تطبيق الصور على الهاتف، مع الاحتفاظ بكامل التعديلات مثل:

القص والتقصير

الرسومات

الملصقات

الفلاتر

الجودة الكاملة للوسائط.

حل عملي لمشكلة متكررة

في السابق، كان المستخدم مضطرًا للاختيار بين إرسال الوسائط فورًا أو فقدان جميع التعديلات عند التراجع. أما الآن، فيمكن حفظ العمل كمسودة، مغادرة المحادثة، ثم العودة لاحقًا لاستكمال الإرسال في الوقت المناسب من دون أي ضغوط.

سد فجوة بين iOS وأندرويد

الجدير بالذكر أن واتساب سبق وأن طرح فكرة مشابهة لمسودات تحديثات الحالة على نظام أندرويد، بينما كانت نسخة iOS تفتقر لهذه الإمكانية داخل المحادثات. ومع هذا التحديث، يبدأ التطبيق في سد هذه الفجوة، مع التركيز على إدارة الوسائط بمرونة وذكاء أكبر.

موعد الإتاحة

الميزة متاحة حاليًا لعدد محدود من مستخدمي النسخة التجريبية، على أن يتم توسيع نطاق الإتاحة تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة، بهدف اختبار الاستقرار وجمع الملاحظات قبل الطرح الرسمي. وكما جرت العادة، قد تصل الميزة لبعض مستخدمي النسخة المستقرة بشكل مفاجئ ضمن التحديثات القادمة.

يواصل واتساب تعزيز أدواته الإبداعية داخل المحادثات، واضعًا راحة المستخدم في المقدمة، ومقدّمًا تجربة أكثر سلاسة لأولئك الذين يحرصون على الدقة والاحتفاظ بلمساتهم الأخيرة قبل الضغط على زر الإرسال.