الإثنين 9 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي يتنبأ بالحاجة لنقل الدم بعد الإصابات

نقل مريض في سيارة إسعاف
8 فبراير 2026 21:09

يُعدّ النزيف الحاد بعد الإصابات مثل الحوادث، أحد أكثر أسباب الوفاة شيوعًا رغم إمكانية الوقاية منه، إلا أن الأدوات المتاحة حاليًا تعاني من قصور في تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى نقل دم عاجل.

تشير دراسة دولية حديثة، نُشرت في مجلة "لانسيت" للصحة الرقمية، إلى أن الذكاء الاصطناعي قد يُسهم في سدّ هذه الفجوة حيث نجح في التنبؤ بحاجة المصابين إلى نقل الدم قبل وصولهم إلى المستشفى.

فقد طوّر باحثون نماذج تعلّم آلي، وتحققوا من صحتها، قادرة على التنبؤ بدقة باحتياجات مرضى الإصابات من نقل الدم قبل وصولهم إلى المستشفى، وذلك بالاعتماد فقط على المعلومات المتاحة، مثل العلامات الحيوية، وأنماط الإصابة، والتاريخ الدوائي.

قالت البروفيسورة باتريشيا ماغواير، المشاركة في تأليف الدراسة من كلية دبلن الجامعية في إيرلندا، مديرة مركز الذكاء الاصطناعي للرعاية الصحية ومعهد الاكتشاف التابع لها "تُظهر هذه النتائج أن اتخاذ القرارات المدعوم بالذكاء الاصطناعي يُمكن أن يُتيح تحديد المرضى الأكثر عرضةً لخطر الصدمة النزفية في وقتٍ أبكر وبدقةٍ أكبر، وذلك باستخدام البيانات المتاحة بالفعل لخدمات الطوارئ. ويُمكن لهذا أن يُسهم بشكلٍ واضح في دعم اتخاذ قرارات نقل الدم في الوقت المناسب".
اقرأ أيضا... الذكاء الاصطناعي يقرأ صور الرنين المغناطيسي للدماغ بدقة عالية

أخبار ذات صلة
"سامسونج" تبدأ الإنتاج الضخم لذاكرة النطاق الترددي العالي من الجيل السادس
تعاون بين «جي 42» وائتلاف فيتنامي لتطوير بنية تحتية وطنية للذكاء الاصطناعي

حلّلت الدراسة بيانات سجلات الإصابات لـ 364,350 مريضًا في الولايات المتحدة، واختبرت النماذج على 54,210 مرضى إضافيين من ألمانيا والنمسا وسويسرا وإيرلندا وكندا. وقد حقق نظام الذكاء الاصطناعي دقةً تنبؤيةً عالية في تحديد أي حاجة لنقل الدم، والحاجة إلى خلايا الدم الحمراء المُركّزة.

الأهم من ذلك، أن النماذج اعتمدت حصراً على البيانات المتاحة لفرق الطوارئ الطبية قبل وصول المريض إلى المستشفى. وبالمقارنة مع تصنيف المخاطر التقليدي المستخدم بعد الوصول إلى قسم الطوارئ، فقد حدد نهج الذكاء الاصطناعي بدقة أكبر المرضى الذين احتاجوا إلى نقل دم، أو جراحة طارئة للسيطرة على النزيف، أو الذين توفوا نتيجة النزيف.

يوضح هذا العمل كيف يمكن للذكاء الاصطناعي استخدام البيانات المتاحة قبل الوصول إلى المستشفى لتوقع احتياجات نقل الدم، مما يُمكّن فرق علاج الإصابات من الاستعداد مبكراً والاستجابة بسرعة أكبر عندما تكون الدقائق حاسمة.

تؤكد البروفيسورة باتريشيا ماغواير أنه "على الرغم من أن النتائج واعدة، يؤكد الباحثون أن هذا العمل يُمثل مرحلة تطوير وتحقق، وليس أداة سريرية جاهزة للاستخدام".
وتضيف "هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لاختبار أداء أدوات الذكاء الاصطناعي هذه في اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي، وكيفية تفاعل الأطباء معها، وما إذا كان استخدامها يُحسّن نتائج المرضى في التجارب المستقبلية".
مصطفى أوفى (أبوظبي)

الذكاء الاصطناعي
إصابات
مركز خدمات نقل الدم
آخر الأخبار
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
الرياضة
«نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط» يُزيّن تاريخ شعارات «ألعاب الماسترز»
اليوم 12:00
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
علوم الدار
"أبوظبي للتنقل" يوسّع خدمات "روبوتاكسي"
اليوم 11:59
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
علوم الدار
​«قضاء أبوظبي»: 57 مليون درهم مساعدات لمتعثرين في قضايا مالية خلال عامين
اليوم 11:53
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
60 لاعباً يحملون الطموحات الإماراتية في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:30
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
الرياضة
«كامورور» و«دشانه» يتصدران المشاركين في نصف ماراثون رأس الخيمة
اليوم 11:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©