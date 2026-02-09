ماسك: "سبيس إكس" ستبني "مدينة ذاتية النمو" على القمر

قال الملياردير إيلون ماسك إن شركة سبيس إكس حولت تركيزها إلى بناء "مدينة ذاتية النمو" على سطح القمر، مشيرا إلى أن من الممكن تحقيق ذلك خلال أقل من 10 سنوات.

وأضاف ​ماسك في منشور على إكس "ومع ذلك، ستسعى ‌سبيس إكس أيضا إلى بناء مدينة على ​المريخ والبدء في ذلك ⁠خلال ‌فترة من خمس إلى سبع سنوات، لكن الأولوية القصوى هي تأمين مستقبل الحضارة، والقمر هو الطريق الأسرع".

كانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت ⁠يوم الجمعة نقلا عن مصادر أن سبيس إكس ⁠أبلغت المستثمرين بأنها ستعطي الأولوية للوصول إلى القمر أولا وستحاول القيام برحلة إلى المريخ ​لاحقا، مستهدفة مارس2027 للهبوط على القمر من دون رواد فضاء.

وقال ماسك العام الماضي إنه يهدف إلى إرسال مهمة غير مأهولة إلى المريخ بحلول نهاية ​عام 2026.

تأتي تعليقات ماسك بعد أن وافقت سبيس ​إكس على الاستحواذ على شركة إكس إيه آي ‍في صفقة قياسية تدمج شركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية مع شركة الذكاء الاصطناعي المصنعة لروبوت الدردشة جروك.

وتقدر قيمة شركة الصواريخ والأقمار الاصطناعية بتريليون دولار وقيمة شركة ‌الذكاء الاصطناعي 250 مليار دولار.



