«ناسا» تخطط لرحلة ذاتية على المريخ بقيادة الذكاء الاصطناعي

كشفت وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» عن تفاصيل اختبار أجرته في ديسمبر الماضي، استخدمت فيه الذكاء الاصطناعي التوليدي لتخطيط مسار لمركبة «بيرسيفيرانس» الجوالة على سطح المريخ. وقد حقق الاختبار نتائج إيجابية، ما دفع ناسا إلى دراسة إعادة تقييم أساليب استكشافها للأجرام الكوكبية مستقبلًا.

وتكمن المعضلة الأساسية في أي مهمة استكشاف آلي لسطح كوكب في تأخير الاتصالات. فرغم أن المريخ يُعد من أقرب جيران الأرض، إلا أن متوسط المسافة بينهما يبلغ نحو 140 مليون ميل، ما يجعل التواصل الفوري مستحيلًا. إذ يستغرق إرسال رسالة واحدة في اتجاه واحد قرابة 12.5 دقيقة، أي نحو 25 دقيقة للذهاب والإياب. ونتيجة لذلك، اعتاد العلماء على تخطيط مسارات المركبات الجوالة مسبقًا بواسطة البشر، بالاعتماد على تحليل بيانات حالة المركبة وخرائط التضاريس لاختيار أفضل مسار ممكن.

غير أن استخدام نموذج لغوي كبير (LLM)، مدعوم بقدرات متقدمة في التعرف على الصور والأنماط، أتاح رسم مسارات فعّالة للمركبة، بل وإجراء تصحيحات آنية خلال الحركة، ما يجعل تنقل المركبة أكثر استجابة ودقة.

ووفقًا لموقع Space.com، قاد مختبر الدفع النفاث التابع لناسا (JPL) في كاليفورنيا تجربة القيادة الأخيرة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. واستخدم الفريق نموذج «Claude» المطوّر من شركة Anthropic لتوليد مسار تتبعه مركبة بيرسيفيرانس على مدى يومين، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر.

وأوضحت ناسا أن «الذكاء الاصطناعي حلّل صورًا مدارية عالية الدقة التقطتها كاميرا HiRISE (تجربة علوم التصوير عالي الدقة) على متن مسبار الاستطلاع المداري للمريخ، إلى جانب بيانات انحدار التضاريس المستمدة من نماذج الارتفاعات الرقمية، لتحديد السمات الحرجة للتضاريس، مثل الصخور الصلبة، والنتوءات الصخرية، وحقول الصخور الخطرة، وتموجات الرمال، وغيرها». وأضافت أن هذا التحليل أسفر عن توليد مسار متصل يتضمن نقاط توقف (Waypoints)، وهي مواقع ثابتة تتلقى عندها المركبة مجموعة جديدة من التعليمات.

وقبل تنفيذ الاختبار، قامت ناسا بمراجعة خطة الذكاء الاصطناعي وإجراء محاكاة على بيئة افتراضية للمريخ، للتأكد من إمكانية تنفيذ المسار بأمان. وفي النهاية، استخدمت مركبة بيرسيفيرانس هذا التخطيط لقطع مسافة تقارب 450 مترًا داخل فوهة جيزيرو. وقد أثبتت التجربة نجاحًا لافتًا في إبراز فوائد الأوامر الآنية، ما دفع ناسا إلى التفكير جديًا في اعتماد الذكاء الاصطناعي في مهام الملاحة المستقبلية.

وقالت فاندي فيرما، عالمة الروبوتات الفضائية في مختبر الدفع النفاث وعضوة فريق هندسة بيرسيفيرانس: «نحن نتجه نحو يوم تُسهم فيه تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيرها من الأدوات الذكية في تمكين مركباتنا الجوالة من تنفيذ رحلات تمتد لعدة كيلومترات، مع تقليل عبء العمل على المشغّلين، ورصد السمات السطحية المثيرة لاهتمام فرقنا العلمية عبر تمشيط كميات هائلة من صور المركبة».

