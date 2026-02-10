الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

"ميتا" و"يوتيوب" يواجهان محاكمات تاريخية

موضوعية
10 فبراير 2026 08:36

 تواجه أكبر شركات وسائل التواصل الاجتماعي في العالم هذا العام عدة محاكمات تاريخية تسعى إلى تحميلها المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالأطفال الذين يستخدمون منصاتها. وبدأت المرافعات الافتتاحية في إحدى هذه القضايا، أمام المحكمة العليا لمقاطعة لوس أنجلوس، يوم الاثنين. وتواجه شركة "ميتا" المالكة لإنستجرام و"يوتيوب" التابعة لـ "جوجل" دعاوى تتهم منصاتهما بتعمد إدمان الأطفال وإلحاق الضرر بهم. وكانت شركتا "تيك توك" و"سناب" مدرجتين في الدعوى في البداية، قبل أن تتوصلا إلى تسوية بمبالغ لم يكشف عنها. وحصل المحلفون على أول لمحة عن محاكمة يتوقع أن تكون طويلة، وستتسم بتضارب الروايات بين المدعين وشركتي التواصل الاجتماعي المتبقيتين كمدعى عليهما. 

المصدر: وكالات
يوتيوب
ميتا
