ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي

قالت ‍شركة ألفابت إنها باعت سندات بقيمة 20 مليار دولار في طرح من سبع شرائح لتمويل إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وأصدرت الشركة إعلاناً اليوم وسط تزايد إقبال شركات التكنولوجيا الكبرى على الائتمان بعد التركيز على التدفقات ‌النقدية القوية على مدى سنوات، لتمويل الاستثمار في التقنيات الجديدة.

ويأتي إعلان ألفابت في أعقاب بيع سندات بقيمة 25 مليار دولار كشفت عنه أوراكل في إفصاح في الثاني من فبراير الجاري.

وتشير توقعات بأن يبلغ ‌إجمالي الإنفاق الرأسمالي من ألفابت ومايكروسوفت وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمس 630 مليار دولار على الأقل ​هذا العام، مع تركيز معظم الإنفاق على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي التي تشغلها.

وتُستحق ⁠الشرائح السبع من سندات ألفابت كل بضع سنوات، بدءاً من عام 2029 وحتى عام 2066.