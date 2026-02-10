الأربعاء 11 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي

ألفابت تلجأ لسوق الائتمان لتمويل نفقات الذكاء الاصطناعي
10 فبراير 2026 19:50

قالت ‍شركة ألفابت إنها باعت سندات بقيمة 20 مليار دولار في طرح من سبع شرائح لتمويل إنفاقها على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. 
وأصدرت الشركة إعلاناً اليوم وسط تزايد إقبال شركات التكنولوجيا الكبرى على الائتمان بعد التركيز على التدفقات ‌النقدية القوية على مدى سنوات، لتمويل الاستثمار في التقنيات الجديدة.
ويأتي إعلان ألفابت في أعقاب بيع سندات بقيمة 25 مليار دولار كشفت عنه أوراكل في إفصاح في الثاني من فبراير الجاري. 
وتشير توقعات بأن يبلغ ‌إجمالي الإنفاق الرأسمالي من ألفابت ومايكروسوفت وأمازون دوت كوم وميتا بلاتفورمس 630 مليار دولار على الأقل ​هذا العام، مع تركيز معظم الإنفاق على مراكز البيانات ورقائق الذكاء الاصطناعي التي تشغلها.
وتُستحق ⁠الشرائح السبع من سندات ألفابت كل بضع سنوات، بدءاً من عام 2029 وحتى عام 2066.

 

أخبار ذات صلة
شراكة استراتيجية بين «التمكين الحكومي» و«إنسيبشن»
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في برنامج القادة الإماراتيين من الصف الثاني الذي عقد في الصين
المصدر: وام
ألفابت
الاستثمار
الذكاء الاصطناعي
التكنولوجيا
آخر الأخبار
محمد البريكي مع المشاركين في الأمسية
التعليم والمعرفة
«بيت الشعر» يُحيي أمسية على مسرح القاسمية
اليوم 12:15
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
الرياضة
«الثُلاثية العالمية» تُغازل 5 فرق أوروبية
اليوم 12:15
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
الرياضة
«مهرجان اتحاد الإمارات للهجن» يجمع العالم في تشاد
اليوم 12:13
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اقتصاد
رصيد المصرف المركزي من الذهب يلامس 38 مليار درهم بنهاية 2025
اليوم 12:01
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
الرياضة
ألعاب التراث تضع «أبوظبي 2026» بمكانة «استثنائية» في تاريخ «الماسترز»
اليوم 11:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©