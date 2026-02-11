الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

تشات "جي بي تي" يدخل عالم الإعلانات

تشات "جي بي تي" يدخل عالم الإعلانات
11 فبراير 2026 13:08

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" عن بدء اختبار الإعلانات في روبوت الدردشة الأكثر استخداماً في العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، في خاصية جديدة يتوقع أن تدر إيرادات إضافية في قطاع شديد التنافسية.

وقالت "أوبن أيه آي" يوم الاثنين عبر منشور على منصتها: "نبدأ اليوم اختبار الإعلانات عبر "تشات جي بي تي" في الولايات المتحدة. سيشمل الاختبار المستخدمين البالغين المشتركين في النسخة المجانية أو الاشتراك الأقل كلفة".

 

ووفقاً لموقع "تك كرانش" أكدت شركة "أوبن أيه آي" أن الإعلانات لن تؤثر على ردود "تشات جي بي تي".

كما أوضحت أن هذا التطور سيساعد في تمويل البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.


