تشات "جي بي تي" يدخل عالم الإعلانات

أعلنت شركة "أوبن أيه آي" عن بدء اختبار الإعلانات في روبوت الدردشة الأكثر استخداماً في العالم بتقنية الذكاء الاصطناعي، في خاصية جديدة يتوقع أن تدر إيرادات إضافية في قطاع شديد التنافسية.





وقالت "أوبن أيه آي" يوم الاثنين عبر منشور على منصتها: "نبدأ اليوم اختبار الإعلانات عبر "تشات جي بي تي" في الولايات المتحدة. سيشمل الاختبار المستخدمين البالغين المشتركين في النسخة المجانية أو الاشتراك الأقل كلفة".

ووفقاً لموقع "تك كرانش" أكدت شركة "أوبن أيه آي" أن الإعلانات لن تؤثر على ردود "تشات جي بي تي".

كما أوضحت أن هذا التطور سيساعد في تمويل البنية التحتية والاستثمارات اللازمة لتقنية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.



خصوصية المستخدم أولًا

ستُعرض الإعلانات للمستخدمين استناداً إلى موضوع محادثاتهم السابقة وتفاعلهم مع الإعلانات داخل المنصة.

وأكدت "أوبن أيه آي" أن المعلنين لن يحصلوا على أي بيانات شخصية تخص المستخدمين، بل سيُتاح لهم الاطلاع فقط على بيانات مجمّعة تتعلق بأداء الإعلانات، مثل عدد المشاهدات والنقرات.

كما سيتمكن المستخدمون من مراجعة سجل تفاعلهم مع الإعلانات وحذفه في أي وقت، أو تجاهل الإعلانات، أو تعديل إعدادات تخصيص الإعلانات بحسب تفضيلاتهم.





وأوضحت الشركة أن الإعلانات لن تُعرض على المستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.





