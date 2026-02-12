"يوتيوب" تفعّل الاستماع الذكي

أطلقت منصة "يوتيوب" ميزة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مخصصة لمشتركي خدمة "يوتيوب بريميوم"، تتيح لهم إنشاء قوائم تشغيل صوتية مخصصة تلقائياً استناداً إلى أوامر نصية أو صوتية، في خطوة تهدف إلى تبسيط تجربة الاستماع وجعلها أكثر مرونة وتفاعلية.

وأوضحت المنصة أن الأداة الجديدة تمكّن المستخدم من كتابة وصف موجز لنوع المحتوى الصوتي أو الحالة المزاجية التي يفضلها، ليتولى النظام فورياً معالجة المدخلات وتجميع قائمة تشغيل دقيقة تتوافق مع الاهتمامات الشخصية، مما يلغي الحاجة لعمليات البحث اليدوي أو إضافة المقاطع بشكل فردي.

وتأتي هذه الميزة ضمن استراتيجية "يوتيوب" الرامية إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية اكتشاف المحتوى وتقديم توصيات أكثر دقة، مع إتاحة خيارات تعديل القوائم أو إعادة توليدها بسهولة لضمان تجربة استخدام سلسة، مشيرة إلى أن الخدمة باتت متاحة عبر تطبيق الهواتف الذكية، حيث يمكن للمشتركين الوصول إليها من خلال تبويب "المكتبة" واختيار "قائمة تشغيل بالذكاء الاصطناعي" لتوليد اقتراحات متجددة تواكب تطلعاتهم.