الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الذكاء الاصطناعي

ميتا تراهن بـ10 مليارات على الذكاء الاصطناعي

ميتا تراهن بـ10 مليارات على الذكاء الاصطناعي
12 فبراير 2026 08:47

قالت شركة ميتا، إنها ​بدأت في إنشاء مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار ⁠في ولاية إنديانا الأميركية، في سباقها ​للحصول على القدرات ​الحاسوبية الهائلة ‌اللازمة لدعم طموحاتها ⁠في ​مجال الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة العملاقة إن المنشأة مصممة لتوفير طاقة ‌تبلغ جيجاوات عند بدء تشغيلها، ووفقاً ‌لمشغلي شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، فإن هذا ​يعادل تزويد حوالي 800 ألف منزل بالطاقة.

يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتنافس فيه ‌ميتا وغيرها من شركات ​التكنولوجيا الكبرى على بناء مراكز بيانات ضخمة للتفوق على بعضها البعض ​في ‌ما ⁠يعتبره ‌المسؤولون التنفيذيون ‌سباقاً في مجال الذكاء الاصطناعي يحدث مرة ⁠واحدة في كل جيل.

المصدر: وكالات
ميتا
الذكاء الاصطناعي
