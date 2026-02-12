ميتا تراهن بـ10 مليارات على الذكاء الاصطناعي

قالت شركة ميتا، إنها ​بدأت في إنشاء مركز بيانات بقيمة 10 مليارات دولار ⁠في ولاية إنديانا الأميركية، في سباقها ​للحصول على القدرات ​الحاسوبية الهائلة ‌اللازمة لدعم طموحاتها ⁠في ​مجال الذكاء الاصطناعي.



وقالت الشركة العملاقة إن المنشأة مصممة لتوفير طاقة ‌تبلغ جيجاوات عند بدء تشغيلها، ووفقاً ‌لمشغلي شبكات الكهرباء في الولايات المتحدة، فإن هذا ​يعادل تزويد حوالي 800 ألف منزل بالطاقة.



يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تتنافس فيه ‌ميتا وغيرها من شركات ​التكنولوجيا الكبرى على بناء مراكز بيانات ضخمة للتفوق على بعضها البعض ​في ‌ما ⁠يعتبره ‌المسؤولون التنفيذيون ‌سباقاً في مجال الذكاء الاصطناعي يحدث مرة ⁠واحدة في كل جيل.