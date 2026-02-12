"آبل" تؤجل إطلاق سيري المدعومة بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي( الاتحاد)

واجهت شركة آبل تحديات تقنية كبيرة أثناء محاولتها إطلاق النسخة المطوَّرة من سيري، مساعدها الذكي.واضطرت "آبل" إلى تأجيل طرح معظم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة؛ بعدما تبيّن أن النظام لا يزال بحاجة إلى معالجة وتحسينات. وفقًا لتقرير جديد من مارك غورمان في وكالة بلومبيرج. بحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في أخبار التكنلوجيا.اضطرت "آبل" إلى تأجيل طرح معظم مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة؛ بعدما تبيّن أن النظام لا يزال بحاجة إلى معالجة وتحسينات.

منذ أن كشفت شركة أبل عن مبادرة Apple Intelligence في عام 2024، وهي تعد بإطلاق نسخة جديدة ومتطورة من مساعدها الصوتي سيري مدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. إلا أنه وعلى مدار نحو عام ونصف العام، تكرر تأجيل موعد إطلاق هذا الجيل الجديد.

تأجيل جديد بدلًا من إطلاق مارس

كان من المتوقع أن تصل سيري الجديدة مع تحديث iOS 26.4 في شهر مارس، لكن تقارير حديثة أشارت إلى أن أبل ستطرح الميزات الجديدة تدريجيًا بدلًا من إطلاقها دفعة واحدة. ووفقًا لهذه التقارير، قد يتم تأجيل بعض الخصائص إلى تحديث مايو، أو ربما حتى إلى إصدار iOS 27 المقرر في سبتمبر.

مشكلات تقنية وراء القرار

أفادت المعلومات بأن أبل واجهت تحديات أثناء اختبار البرمجيات، ما أدى إلى الحاجة لمزيد من الوقت لتحسين الأداء وضمان الاستقرار قبل الإطلاق الرسمي.

سيري أقرب إلى روبوتات الدردشة الذكية

التحديثات المنتظرة تهدف إلى جعل سيري أكثر شبهًا بروبوتات الدردشة المعتمدة على نماذج اللغة الكبيرة (LLMs)، مثل ChatGPT وClaude. الفكرة أن يتمكن المستخدم من التحدث مباشرة إلى سيري للحصول على إجابات أكثر ذكاءً وسلاسة، دون الحاجة إلى فتح تطبيقات خارجية.

دعم محتمل من Google Gemini

تشير التقارير إلى أن سيري الجديدة قد تعتمد على نموذج Google Gemini لتعزيز قدراتها في فهم اللغة الطبيعية وتقديم ردود أكثر تطورًا، ما يمثل خطوة كبيرة في مسار تطوير المساعد الصوتي.

انتظار أطول… وترقب أكبر

في ظل التأجيلات المتكررة، يبدو أن المستخدمين سيضطرون للانتظار فترة أطول قبل تجربة النسخة الجديدة من سيري. وحتى ذلك الحين، تبقى الأنظار متجهة إلى أبل لمعرفة متى ستتمكن من إطلاق مساعدها الصوتي بحلته الذكية المرتقبة.