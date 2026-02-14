الذكاء الاصطناعي يحسّن اكتشاف الحمل الخطير

كشف نموذج ذكاء اصطناعي مبتكر، بدقة عن وجود "طيف المشيمة الملتصقة"، وهي حالة خطيرة تصيب الحوامل، وغالبًا ما لا يتم تشخيصها باستخدام طرق الفحص الحالية، وذلك وفقًا لبحث جديد عُرض في اجتماع الجمعية الأميركية لطب الأم والجنين (SMFM) لعام 2026 حول الحمل.

يُعد "طيف المشيمة الملتصقة" سببًا رئيسيًا لوفيات الأمهات ومضاعفات الحمل، ولكن لا يتم تشخيص سوى نصف الحالات أثناء الحمل، بحسب الباحثين.

"طيف المشيمة الملتصقة" هو أحد مضاعفات الحمل التي تُهدد حياة الأم، حيث تلتصق المشيمة بشكل غير طبيعي بجدار الرحم، وغالبًا ما يرتبط ذلك بإجراءات جراحية سابقة في الرحم، مثل الولادة القيصرية.

ونظرًا لقلة تشخيص هذه الحالة قبل الولادة، فقد تؤدي إلى نزيف حاد للأم، وفشل العديد من أجهزة الجسم، والوفاة. تُجرى عادةً فحوصاتٌ للحمل المعرض لخطر "طيف المشيمة الملتصقة"، بناءً على عوامل الخطر والتصوير بالموجات فوق الصوتية، للمساعدة في تحديد المشكلة والتحضير لها قبل الولادة. مع ذلك، قد تؤدي عوامل عديدة إلى نتائج غير حاسمة أو تشخيص خاطئ.

تقول الطبيبة ألكسندرا هامركويست، زميلة طب الأم والجنين في كلية بايلور للطب في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأميركية "يشعر فريقنا بحماسٍ كبيرٍ إزاء الآثار السريرية المحتملة لهذا النموذج في التشخيص الدقيق وفي الوقت المناسب لطيف المشيمة الملتصقة. نأمل أن يُسهم استخدام هذه التقنية كأداة فحص في خفض معدلات اعتلال ووفيات الأمهات المرتبطة بالتصاق المشيمة".

باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي مبتكر، راجع باحثون من كلية بايلور للطب، صور الموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد لـ 113 مريضة معرضات لخطر التصاق المشيمة، واللاتي أنجبن في مستشفى تكساس للأطفال بين عامي 2018 و2025.

وبناءً على مراجعة صور الموجات فوق الصوتية ثنائية الأبعاد للمريضات، وجد الباحثون أن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بهم رصد بدقة جميع حالات التصاق المشيمة. وسُجلت حالتا (2) إيجابيتان خاطئتان، بينما لم تُسجل أي حالات سلبية خاطئة للتصاق المشيمة.

مصطفى أوفى (أبوظبي)